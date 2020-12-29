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В Тульской области изменятся номера горячих линий соцзащиты

В Тульской области изменятся номера горячих линий соцзащиты

Изменения вступят в силу с 1 января.

Со следующего года будет произведена замена телефонных номеров горячих линий Управления социальной защиты населения Тульской области.

Номер телефона для заказа социального такси 8 (800) 2019-386 будет заменен на другой: 8 (800) 600-08-41,

До единой справочно-консультативной службы отдела соцзащиты по г. Туле можно будет дозвониться по телефону 8 (800) 700-47-04. Номер 8 (800) 2019-286 работать не будет.

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