новости
новости
Регистрация
Как Тула работает в новогодние праздники: полное расписание
В этом году в Туле отменены массовые гулянья, поэтому количество общественного транспорта сократят, а ограничений на парковку и продажу алкоголя не будет.

Как Тула работает в новогодние праздники: полное расписание

Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники и какие аварийные службы будут на связи?

Рынки

  • Центральный (тел. 36-19-00): 30, 31 декабря – до последнего клиента, 1, 2, 7 января – выходные.
  • «Хопёр» (тел. 47-33-90): 31 декабря – до 15.00, 1, 2,3 января – выходные, 4 января – санитарный день.
  • «Южный» (тел. 23-56-50):  30, 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.
  • Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25): 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.
  • «Привозъ» (тел. 8-905-110-91-18): 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.

Торговые центры

  • Все магазины и кафе сети «Спар»: 31 декабря – до 21.30. 1 января: гипермаркеты – с 14.00, остальные магазины – с 12.00. Магазин в ТЦ «РИО» – по режиму работы ТЦ. В кафе сети «Спар» 1 января – выходной.
  • «Глобус» (24-95-95): 31 декабря – до 22.00, 1 января – выходной, 2 января – с 8.00.
  • Гипермаркет «Линия» (тел. 21-32-35): 31 декабря – до 19.00, 1 января – выходной, 2 января – с 8.00.
  • Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00): 31 декабря до 19.00, 1 января – с 13.00.
  • ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36): 31 декабря – до 20.00, 1 января – с 12.00.
  • ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00.
  • ТЦ «РИО» (тел. 55-70-70): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.
  • ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 – горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр: 31 декабря – с 10.00 до 20.00, с 1 января – круглосуточно (тех. перерыв с 8.00 до 10.00), с 5 января – с 10.00 до 5.00.
  • Гипермаркет OBI: 31 декабря – с 8.00 до 18.00, 1 января – с 13.00 до 23.00.
  • Торговая галерея, фудкорт, кофейня «Шоколад», ресторан «Престо», ресторан «Дружба», ресторан «Томато»: 31 декабря – с 10.00 до 20.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.
  • Гипермаркет «Лента» (тел. 8 (800) 700-41-11): 30 декабря до 23.00, 31 декабря – до 22.00, с 1 января – с 10.00 до 21.00.
  • ТЦ «Пролетарский» (тел. 75-14-40): 31 декабря – до 17.00, 1 января – с 13.00.
  • ТЦ «Пенаты» (тел. 49-44-94): 31 декабря – до 14.00, 1, 2 января – выходные дни.
  • Торговый центр Selgros (тел. 47-37-37): 31 декабря – до 18.00, 1 января – с 13.00.

Бассейны

  • Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34): 31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни.
  • Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32-96-20): 31 декабря – до 15.45, 1 января – выходной. со 2 по 10 января инвалиды II, III гр. и пенсионеры могут посещать бассейн по льготной цене с 9.50  по 13.55.
  • Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77): 31 декабря – до 11.00, 1, 2,3 января – выходные дни.

Медицинские учреждения

  • Поликлиники. 31 декабря у поликлиник – сокращенный на час рабочий день. Учреждения, которые переносили рабочий день с 31 на 12 декабря, работают до 15.00. Все праздничные дни (с 1 по 10 января) с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, проводится экспресс-тестирование на коронавирус.

2, 4, 6, 8 и 9 января с 9.00 до 15.00 ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография.
5 января с 9.00 до 15.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.
Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону мед-учреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на портале минздрава в разделе «Сервисы».

  • Областные медучреждения. 5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты взрослой и детской областных больниц, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Центра детской психоневрологии.

С 4 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты городской больницы №13 г. Тулы, онкологического диспансера, клинико-диагностического центра областной клинической больницы.

  • Стоматологическая помощь. Во взрослых поликлиниках в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-а. В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 3 и 10 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 3 и 10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни – после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы.
  • Травмпункты. Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

• Скорая помощь. В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.

  • Горячая линия минздрава. Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00. Режим работы центра записи на прием к врачу со 2 по 6 и с 8 по 10 января – с 9.00 до 18.00.

ЗАГС

В новогодние каникулы подразделения комитета ЗАГС будут работать по графику:

31 декабря:

  • сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

2 января:

  • отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.

3 января:

  • сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
  • отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демон-страции, 136) – с 9.00 до 16.00.

5 января:

  • отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы», ул. Революции, 4) – с 9.00 до 16.00.

6 января:

  • отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.
  • сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
  • отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.

8 января:

  • Отдел по регистрации  рождения, установления отцовства и усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.

9 января – рабочий день во всех подразделениях комитета ЗАГС администрации города Тулы.

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в остальных подразделениях ЗАГС администрации Тулы выходные дни.

Отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области

Почта

В Тульской области 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному графику с сокращением продолжительности рабочего дня на час.

1, 2 и 7 января – в отделениях почты будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

В остальные дни рынки, ТЦ, отделения почты и бассейны работают по обычному графику.

Ограничение парковки и движения автомобилей

Ограничений в части запрета остановки и стоянки транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской в новогоднюю ночь вводиться не будет.

Городской транспорт

В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.

Троллейбусы:

  • №2 по маршруту: ул. Заварная – ул. Комсомольская – ул. Сакко и Ванцетти – ул. Луначарского – ул. Мосина – Красноармейский пр-т (ул. Советская) – пл. Ленина -ул. Каминского – Филармония – ул. Первомайская – Стадион – Университет – ул.  Мира – Автовокзал (пр-т Ленина) – ул. Станиславского (пр. Ленина) – пл. Победы – Быткомбинат (пр-т Ленина) – Педагогический университет – ул. Вознесенского.
  • №6 по маршруту: пл. Московского вокзала – ул. Дм. Ульянова (Красноармейский пр-т) – ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) – ул. Халтурина (Красноармейский пр-т) – ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) – Красноармейский пр-т – ул. Мосина – ул.  Луначарского (ул. Октябрьская) – ул. Арсенальная – ул. Максима Горького – Московская застава – ул. Токарева – Комсомольский парк – Аэропорт – ул. Героя Карпова – Гарнизонный проезд.

Трамваи:

  • №9 по маршруту: ул. Ф. Смирнова – ул.  Фрунзе – з-д «Тулаточмаш» – ул. Коминтерна – Красноармейский пр. – Центральный рынок – ул. Дзержинского – Микрорынок «Катюша» – ул. Епифанская – ул. Плеханова – ул. Калинина – Депо №2 –  Машколледж – ул. Декабристов – Быткомбинат (ул. Металлургво) – Кинотеатр «Искра» – 2-й проезд Металлургов – Поликлиника – ул. Волкова – ул. Чаплыгина – ул.  Гайдара – ул. Доватора.
  • №14 по маршруту: Н.Басово – Опытный завод – с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Мира – ул.  Тульского Рабочего полка – ул. Агеева – ул. Жаворонкова – ул. Первомайская – ул. Гоголевская – ул.  Каминского – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Коминтерна – з-д «Тулаточмаш» – ул. Фрунзе – ул. Федора Смирнова – Обувная фабрика – ул. Нижняя Студенка – ул. Краснослободская – 2-й проезд Мясново – ул. Болотова – 10-й проезд Мясново – ул. Тихмянова – ул. Маршала Жукова.

Автобусы:

  • №16 по маршруту: ул. Фучика – Областной  диспансер – Областная больница – ул. Марины Расковой – ул. Нестерова – ул. Карпинского – ул. Вильямса – ул. Дементьева – ул. Рихарда Зорге – Музей Крылова –  ДК ТуКЗ – ул. Глинки – Поликлиника (ул. Кирова) – Универмаг – ул. Марата – ул. Плеханова –  ул. Епифанская – ул. Степанова – Площадка – ул. Дзержинского – ул. Пирогова – пл. Ленина – Красноармейский пр-т (ул. Советская) – ул. Советская (Красноармейский пр.) – ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) – ул. Халтурина (Красноармейский пр-т)– ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) – ул. Дмитрия Ульянова (Красноармейский пр-т) – пл. Московского вокзала.
  • №18 по маршруту: с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского (ст. Южная) – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – Автовокзал (пр-т Ленина) – ул. Станиславского (пр. Ленина) – ул. Мира – Университет – Стадион – ул. Первомайская – Филармония – ул. Каминского – пл. Ленина – ул. Пирогова – ул.  Дзерджинского  –  Площадка – ул. Степанова – ул. Марата –  ул. Калинина – Восточный обвод – Машколледж – ул. Декабристов (ул. Металлургов) – Быткомбинат (2-й пр-д Гастелло) – Почта (ул. Кутузова) – ул. Вильямса  – ул. Карпинского – ул. Нестерова –  ул. Марины  Расковой – Областная больница – ул. Майская – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д – Городская больница №9 – ул. Кирова – д. Бытовки.
  • №28 по маршруту: пос. Косая Гора – ул. Лесная – Магазин – Детский сад – Вечный огонь – ДК – ул. Демешковская – Заводоуправление – Пятачок – Косогорский мост – Ивановские дачи (Щекинское шоссе) – пос.  Менделеевский – Ново-Басово – с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского (ст. Южная) – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – ул. Станиславского (пр. Ленина) – ул.  Мира – Университет – Стадион – ул. Первомайская – Филармония – ул. Каминского – пл. Ленина – ул. Пирогова – ул. Дзержинского – ул.  Степанова – ул. Епифанская – ул. Плеханова – Универмаг – ул. Глинки – ДК ТуКЗ – Музей Крылова – ул. Рихарда Зорге – ул. Дементьева – ул. Гастелло (Почта) – кинотеатр «Искра» (ул. Кутзова) – ул. Новопарковая – Больница – ул. Чаплыгина (ул. Металлургов) – ул.  Гайдара – ул.  Доватора – ул. Доктора Гумилевской – завод «Стройматериалы» – ПАО «Тулачермет» (нижние проходные).

Платные парковки

С 1 по 10 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города.

Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

Продажа алкоголя

На момент выхода номера в печать (30 декабря) ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в Туле вводить не планировалось.

Экстренные службы

  • Единая служба спасения – 112.
  • Единый телефон пожарных спасателей – 101.
  • Полиция – 102.
  • Скорая помощь – 103.
  • Аварийная газовая служба – 104.
  • Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:35 +4
Другие статьи по темам
Событие
новогодние праздники
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Чудеса Новогодней Ёлки» ждут вас в Тульском цирке
«Чудеса Новогодней Ёлки» ждут вас в Тульском цирке
Губернатор Тульской области подарил автомобили трем многодетным семьям
Губернатор Тульской области подарил автомобили трем многодетным семьям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.