Как Тула работает в новогодние праздники: полное расписание
Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники и какие аварийные службы будут на связи?
Рынки
- Центральный (тел. 36-19-00): 30, 31 декабря – до последнего клиента, 1, 2, 7 января – выходные.
- «Хопёр» (тел. 47-33-90): 31 декабря – до 15.00, 1, 2,3 января – выходные, 4 января – санитарный день.
- «Южный» (тел. 23-56-50): 30, 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.
- Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25): 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.
- «Привозъ» (тел. 8-905-110-91-18): 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.
Торговые центры
- Все магазины и кафе сети «Спар»: 31 декабря – до 21.30. 1 января: гипермаркеты – с 14.00, остальные магазины – с 12.00. Магазин в ТЦ «РИО» – по режиму работы ТЦ. В кафе сети «Спар» 1 января – выходной.
- «Глобус» (24-95-95): 31 декабря – до 22.00, 1 января – выходной, 2 января – с 8.00.
- Гипермаркет «Линия» (тел. 21-32-35): 31 декабря – до 19.00, 1 января – выходной, 2 января – с 8.00.
- Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00): 31 декабря до 19.00, 1 января – с 13.00.
- ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36): 31 декабря – до 20.00, 1 января – с 12.00.
- ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00.
- ТЦ «РИО» (тел. 55-70-70): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.
- ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 – горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр: 31 декабря – с 10.00 до 20.00, с 1 января – круглосуточно (тех. перерыв с 8.00 до 10.00), с 5 января – с 10.00 до 5.00.
- Гипермаркет OBI: 31 декабря – с 8.00 до 18.00, 1 января – с 13.00 до 23.00.
- Торговая галерея, фудкорт, кофейня «Шоколад», ресторан «Престо», ресторан «Дружба», ресторан «Томато»: 31 декабря – с 10.00 до 20.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.
- Гипермаркет «Лента» (тел. 8 (800) 700-41-11): 30 декабря до 23.00, 31 декабря – до 22.00, с 1 января – с 10.00 до 21.00.
- ТЦ «Пролетарский» (тел. 75-14-40): 31 декабря – до 17.00, 1 января – с 13.00.
- ТЦ «Пенаты» (тел. 49-44-94): 31 декабря – до 14.00, 1, 2 января – выходные дни.
- Торговый центр Selgros (тел. 47-37-37): 31 декабря – до 18.00, 1 января – с 13.00.
Бассейны
- Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34): 31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни.
- Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32-96-20): 31 декабря – до 15.45, 1 января – выходной. со 2 по 10 января инвалиды II, III гр. и пенсионеры могут посещать бассейн по льготной цене с 9.50 по 13.55.
- Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77): 31 декабря – до 11.00, 1, 2,3 января – выходные дни.
Медицинские учреждения
- Поликлиники. 31 декабря у поликлиник – сокращенный на час рабочий день. Учреждения, которые переносили рабочий день с 31 на 12 декабря, работают до 15.00. Все праздничные дни (с 1 по 10 января) с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, проводится экспресс-тестирование на коронавирус.
2, 4, 6, 8 и 9 января с 9.00 до 15.00 ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография.
5 января с 9.00 до 15.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.
Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону мед-учреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на портале минздрава в разделе «Сервисы».
- Областные медучреждения. 5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты взрослой и детской областных больниц, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Центра детской психоневрологии.
С 4 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты городской больницы №13 г. Тулы, онкологического диспансера, клинико-диагностического центра областной клинической больницы.
- Стоматологическая помощь. Во взрослых поликлиниках в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-а. В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 3 и 10 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 3 и 10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни – после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы.
- Травмпункты. Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.
• Скорая помощь. В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.
- Горячая линия минздрава. Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00. Режим работы центра записи на прием к врачу со 2 по 6 и с 8 по 10 января – с 9.00 до 18.00.
ЗАГС
В новогодние каникулы подразделения комитета ЗАГС будут работать по графику:
31 декабря:
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
2 января:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.
3 января:
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
- отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демон-страции, 136) – с 9.00 до 16.00.
5 января:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы», ул. Революции, 4) – с 9.00 до 16.00.
6 января:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
- отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.
8 января:
- Отдел по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.
9 января – рабочий день во всех подразделениях комитета ЗАГС администрации города Тулы.
31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в остальных подразделениях ЗАГС администрации Тулы выходные дни.
Отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области
Почта
В Тульской области 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному графику с сокращением продолжительности рабочего дня на час.
1, 2 и 7 января – в отделениях почты будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
В остальные дни рынки, ТЦ, отделения почты и бассейны работают по обычному графику.
Ограничение парковки и движения автомобилей
Ограничений в части запрета остановки и стоянки транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской в новогоднюю ночь вводиться не будет.
Городской транспорт
В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.
Троллейбусы:
- №2 по маршруту: ул. Заварная – ул. Комсомольская – ул. Сакко и Ванцетти – ул. Луначарского – ул. Мосина – Красноармейский пр-т (ул. Советская) – пл. Ленина -ул. Каминского – Филармония – ул. Первомайская – Стадион – Университет – ул. Мира – Автовокзал (пр-т Ленина) – ул. Станиславского (пр. Ленина) – пл. Победы – Быткомбинат (пр-т Ленина) – Педагогический университет – ул. Вознесенского.
- №6 по маршруту: пл. Московского вокзала – ул. Дм. Ульянова (Красноармейский пр-т) – ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) – ул. Халтурина (Красноармейский пр-т) – ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) – Красноармейский пр-т – ул. Мосина – ул. Луначарского (ул. Октябрьская) – ул. Арсенальная – ул. Максима Горького – Московская застава – ул. Токарева – Комсомольский парк – Аэропорт – ул. Героя Карпова – Гарнизонный проезд.
Трамваи:
- №9 по маршруту: ул. Ф. Смирнова – ул. Фрунзе – з-д «Тулаточмаш» – ул. Коминтерна – Красноармейский пр. – Центральный рынок – ул. Дзержинского – Микрорынок «Катюша» – ул. Епифанская – ул. Плеханова – ул. Калинина – Депо №2 – Машколледж – ул. Декабристов – Быткомбинат (ул. Металлургво) – Кинотеатр «Искра» – 2-й проезд Металлургов – Поликлиника – ул. Волкова – ул. Чаплыгина – ул. Гайдара – ул. Доватора.
- №14 по маршруту: Н.Басово – Опытный завод – с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Мира – ул. Тульского Рабочего полка – ул. Агеева – ул. Жаворонкова – ул. Первомайская – ул. Гоголевская – ул. Каминского – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Коминтерна – з-д «Тулаточмаш» – ул. Фрунзе – ул. Федора Смирнова – Обувная фабрика – ул. Нижняя Студенка – ул. Краснослободская – 2-й проезд Мясново – ул. Болотова – 10-й проезд Мясново – ул. Тихмянова – ул. Маршала Жукова.
Автобусы:
- №16 по маршруту: ул. Фучика – Областной диспансер – Областная больница – ул. Марины Расковой – ул. Нестерова – ул. Карпинского – ул. Вильямса – ул. Дементьева – ул. Рихарда Зорге – Музей Крылова – ДК ТуКЗ – ул. Глинки – Поликлиника (ул. Кирова) – Универмаг – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Епифанская – ул. Степанова – Площадка – ул. Дзержинского – ул. Пирогова – пл. Ленина – Красноармейский пр-т (ул. Советская) – ул. Советская (Красноармейский пр.) – ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) – ул. Халтурина (Красноармейский пр-т)– ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) – ул. Дмитрия Ульянова (Красноармейский пр-т) – пл. Московского вокзала.
- №18 по маршруту: с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского (ст. Южная) – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – Автовокзал (пр-т Ленина) – ул. Станиславского (пр. Ленина) – ул. Мира – Университет – Стадион – ул. Первомайская – Филармония – ул. Каминского – пл. Ленина – ул. Пирогова – ул. Дзерджинского – Площадка – ул. Степанова – ул. Марата – ул. Калинина – Восточный обвод – Машколледж – ул. Декабристов (ул. Металлургов) – Быткомбинат (2-й пр-д Гастелло) – Почта (ул. Кутузова) – ул. Вильямса – ул. Карпинского – ул. Нестерова – ул. Марины Расковой – Областная больница – ул. Майская – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д – Городская больница №9 – ул. Кирова – д. Бытовки.
- №28 по маршруту: пос. Косая Гора – ул. Лесная – Магазин – Детский сад – Вечный огонь – ДК – ул. Демешковская – Заводоуправление – Пятачок – Косогорский мост – Ивановские дачи (Щекинское шоссе) – пос. Менделеевский – Ново-Басово – с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского (ст. Южная) – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – ул. Станиславского (пр. Ленина) – ул. Мира – Университет – Стадион – ул. Первомайская – Филармония – ул. Каминского – пл. Ленина – ул. Пирогова – ул. Дзержинского – ул. Степанова – ул. Епифанская – ул. Плеханова – Универмаг – ул. Глинки – ДК ТуКЗ – Музей Крылова – ул. Рихарда Зорге – ул. Дементьева – ул. Гастелло (Почта) – кинотеатр «Искра» (ул. Кутзова) – ул. Новопарковая – Больница – ул. Чаплыгина (ул. Металлургов) – ул. Гайдара – ул. Доватора – ул. Доктора Гумилевской – завод «Стройматериалы» – ПАО «Тулачермет» (нижние проходные).
Платные парковки
С 1 по 10 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города.
Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.
Продажа алкоголя
На момент выхода номера в печать (30 декабря) ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в Туле вводить не планировалось.
Экстренные службы
- Единая служба спасения – 112.
- Единый телефон пожарных спасателей – 101.
- Полиция – 102.
- Скорая помощь – 103.
- Аварийная газовая служба – 104.
- Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99.