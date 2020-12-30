Как Тула работает в новогодние праздники: полное расписание

В этом году в Туле отменены массовые гулянья, поэтому количество общественного транспорта сократят, а ограничений на парковку и продажу алкоголя не будет.

Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники и какие аварийные службы будут на связи?

Рынки

Центральный (тел. 36-19-00): 30, 31 декабря – до последнего клиента, 1, 2, 7 января – выходные.

«Хопёр» (тел. 47-33-90): 31 декабря – до 15.00, 1, 2,3 января – выходные, 4 января – санитарный день.

«Южный» (тел. 23-56-50): 30, 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25): 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.

«Привозъ» (тел. 8-905-110-91-18): 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.

Торговые центры

Все магазины и кафе сети «Спар»: 31 декабря – до 21.30. 1 января: гипермаркеты – с 14.00, остальные магазины – с 12.00. Магазин в ТЦ «РИО» – по режиму работы ТЦ. В кафе сети «Спар» 1 января – выходной.

«Глобус» (24-95-95): 31 декабря – до 22.00, 1 января – выходной, 2 января – с 8.00.

Гипермаркет «Линия» (тел. 21-32-35): 31 декабря – до 19.00, 1 января – выходной, 2 января – с 8.00.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00): 31 декабря до 19.00, 1 января – с 13.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36): 31 декабря – до 20.00, 1 января – с 12.00.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00.

ТЦ «РИО» (тел. 55-70-70): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.

ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 – горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр: 31 декабря – с 10.00 до 20.00, с 1 января – круглосуточно (тех. перерыв с 8.00 до 10.00), с 5 января – с 10.00 до 5.00.

Гипермаркет OBI: 31 декабря – с 8.00 до 18.00, 1 января – с 13.00 до 23.00.

Торговая галерея, фудкорт, кофейня «Шоколад», ресторан «Престо», ресторан «Дружба», ресторан «Томато»: 31 декабря – с 10.00 до 20.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.

Гипермаркет «Лента» (тел. 8 (800) 700-41-11): 30 декабря до 23.00, 31 декабря – до 22.00, с 1 января – с 10.00 до 21.00.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 75-14-40): 31 декабря – до 17.00, 1 января – с 13.00.

ТЦ «Пенаты» (тел. 49-44-94): 31 декабря – до 14.00, 1, 2 января – выходные дни.

Торговый центр Selgros (тел. 47-37-37): 31 декабря – до 18.00, 1 января – с 13.00.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34): 31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32-96-20): 31 декабря – до 15.45, 1 января – выходной. со 2 по 10 января инвалиды II, III гр. и пенсионеры могут посещать бассейн по льготной цене с 9.50 по 13.55.

Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77): 31 декабря – до 11.00, 1, 2,3 января – выходные дни.

Медицинские учреждения

Поликлиники. 31 декабря у поликлиник – сокращенный на час рабочий день. Учреждения, которые переносили рабочий день с 31 на 12 декабря, работают до 15.00. Все праздничные дни (с 1 по 10 января) с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, проводится экспресс-тестирование на коронавирус.

2, 4, 6, 8 и 9 января с 9.00 до 15.00 ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография.

5 января с 9.00 до 15.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону мед-учреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на портале минздрава в разделе «Сервисы».

Областные медучреждения. 5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты взрослой и детской областных больниц, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Центра детской психоневрологии.

С 4 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты городской больницы №13 г. Тулы, онкологического диспансера, клинико-диагностического центра областной клинической больницы.

Стоматологическая помощь. Во взрослых поликлиниках в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-а. В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 3 и 10 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 3 и 10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни – после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы.

Во взрослых поликлиниках в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-а. В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 3 и 10 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 3 и 10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни – после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы. Травмпункты. Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

• Скорая помощь. В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.

Горячая линия минздрава. Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00. Режим работы центра записи на прием к врачу со 2 по 6 и с 8 по 10 января – с 9.00 до 18.00.

ЗАГС

В новогодние каникулы подразделения комитета ЗАГС будут работать по графику:

31 декабря:

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

2 января:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.

3 января:

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демон-страции, 136) – с 9.00 до 16.00.

5 января:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы», ул. Революции, 4) – с 9.00 до 16.00.

6 января:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.

8 января:

Отдел по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.

9 января – рабочий день во всех подразделениях комитета ЗАГС администрации города Тулы.

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в остальных подразделениях ЗАГС администрации Тулы выходные дни.

Отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области

Почта

В Тульской области 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному графику с сокращением продолжительности рабочего дня на час.

1, 2 и 7 января – в отделениях почты будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

В остальные дни рынки, ТЦ, отделения почты и бассейны работают по обычному графику.

Ограничение парковки и движения автомобилей

Ограничений в части запрета остановки и стоянки транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской в новогоднюю ночь вводиться не будет.

Городской транспорт

В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.

Троллейбусы:

№2 по маршруту: ул. Заварная – ул. Комсомольская – ул. Сакко и Ванцетти – ул. Луначарского – ул. Мосина – Красноармейский пр-т (ул. Советская) – пл. Ленина -ул. Каминского – Филармония – ул. Первомайская – Стадион – Университет – ул. Мира – Автовокзал (пр-т Ленина) – ул. Станиславского (пр. Ленина) – пл. Победы – Быткомбинат (пр-т Ленина) – Педагогический университет – ул. Вознесенского.

№6 по маршруту: пл. Московского вокзала – ул. Дм. Ульянова (Красноармейский пр-т) – ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) – ул. Халтурина (Красноармейский пр-т) – ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) – Красноармейский пр-т – ул. Мосина – ул. Луначарского (ул. Октябрьская) – ул. Арсенальная – ул. Максима Горького – Московская застава – ул. Токарева – Комсомольский парк – Аэропорт – ул. Героя Карпова – Гарнизонный проезд.

Трамваи:

№9 по маршруту: ул. Ф. Смирнова – ул. Фрунзе – з-д «Тулаточмаш» – ул. Коминтерна – Красноармейский пр. – Центральный рынок – ул. Дзержинского – Микрорынок «Катюша» – ул. Епифанская – ул. Плеханова – ул. Калинина – Депо №2 – Машколледж – ул. Декабристов – Быткомбинат (ул. Металлургво) – Кинотеатр «Искра» – 2-й проезд Металлургов – Поликлиника – ул. Волкова – ул. Чаплыгина – ул. Гайдара – ул. Доватора.

№14 по маршруту: Н.Басово – Опытный завод – с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Мира – ул. Тульского Рабочего полка – ул. Агеева – ул. Жаворонкова – ул. Первомайская – ул. Гоголевская – ул. Каминского – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Коминтерна – з-д «Тулаточмаш» – ул. Фрунзе – ул. Федора Смирнова – Обувная фабрика – ул. Нижняя Студенка – ул. Краснослободская – 2-й проезд Мясново – ул. Болотова – 10-й проезд Мясново – ул. Тихмянова – ул. Маршала Жукова.

Автобусы:

№16 по маршруту: ул. Фучика – Областной диспансер – Областная больница – ул. Марины Расковой – ул. Нестерова – ул. Карпинского – ул. Вильямса – ул. Дементьева – ул. Рихарда Зорге – Музей Крылова – ДК ТуКЗ – ул. Глинки – Поликлиника (ул. Кирова) – Универмаг – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Епифанская – ул. Степанова – Площадка – ул. Дзержинского – ул. Пирогова – пл. Ленина – Красноармейский пр-т (ул. Советская) – ул. Советская (Красноармейский пр.) – ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) – ул. Халтурина (Красноармейский пр-т)– ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) – ул. Дмитрия Ульянова (Красноармейский пр-т) – пл. Московского вокзала.

№18 по маршруту: с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского (ст. Южная) – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – Автовокзал (пр-т Ленина) – ул. Станиславского (пр. Ленина) – ул. Мира – Университет – Стадион – ул. Первомайская – Филармония – ул. Каминского – пл. Ленина – ул. Пирогова – ул. Дзерджинского – Площадка – ул. Степанова – ул. Марата – ул. Калинина – Восточный обвод – Машколледж – ул. Декабристов (ул. Металлургов) – Быткомбинат (2-й пр-д Гастелло) – Почта (ул. Кутузова) – ул. Вильямса – ул. Карпинского – ул. Нестерова – ул. Марины Расковой – Областная больница – ул. Майская – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д – Городская больница №9 – ул. Кирова – д. Бытовки.

№28 по маршруту: пос. Косая Гора – ул. Лесная – Магазин – Детский сад – Вечный огонь – ДК – ул. Демешковская – Заводоуправление – Пятачок – Косогорский мост – Ивановские дачи (Щекинское шоссе) – пос. Менделеевский – Ново-Басово – с/х «Декоративные культуры» – ул. Вознесенского (ст. Южная) – Педагогический университет – Быткомбинат (пр-т Ленина) – пл. Победы – ул. Станиславского (пр. Ленина) – ул. Мира – Университет – Стадион – ул. Первомайская – Филармония – ул. Каминского – пл. Ленина – ул. Пирогова – ул. Дзержинского – ул. Степанова – ул. Епифанская – ул. Плеханова – Универмаг – ул. Глинки – ДК ТуКЗ – Музей Крылова – ул. Рихарда Зорге – ул. Дементьева – ул. Гастелло (Почта) – кинотеатр «Искра» (ул. Кутзова) – ул. Новопарковая – Больница – ул. Чаплыгина (ул. Металлургов) – ул. Гайдара – ул. Доватора – ул. Доктора Гумилевской – завод «Стройматериалы» – ПАО «Тулачермет» (нижние проходные).

Платные парковки

С 1 по 10 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города.

Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

Продажа алкоголя

На момент выхода номера в печать (30 декабря) ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в Туле вводить не планировалось.

Экстренные службы