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С 1 января 2021 года тулякам-неплательщикам отключат газ и начислят пени

С 1 января 2021 года тулякам-неплательщикам отключат газ и начислят пени

Около 40 тысяч жителей Тульской области задолжали поставщику газа 123,5 млн рублей.

Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз», поставщик газа ПАО «Газпром» населению, предприятиям и организациям Тульской области), в соответствии с Постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 г, с 1 января 2021 года будет ограничено газоснабжение должникам, а также начислены пени за несвоевременную оплату потребленного газа. Для неплательщиков это приведет к дополнительным затратам, которые могут составлять от 5 до 100 тысяч рублей. В настоящее время всем злостным должникам направлены официальные уведомления о последствиях задолженности за газ.

На 1 декабря 2020 около 40 тысяч жителей Тульской области задолжали поставщику газа 123,5 млн рублей.

Наибольшее количество должников сосредоточено в Большой Туле – свыше 14 тысяч неплательщиков, имеющих просроченные долги на сумму свыше 50 млн. рублей.

На втором месте – должники Щекинского района. 4,5 тысяч неплательщиков накопили в общей сумме 9 млн рублей.

Наиболее добросовестные плательщики за газ проживают в Арсеньевском, Одоевском, Белевском, Куркинском и Воловском районах.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает, что для тех абонентов, кто испытывает затруднения с оплатой платежей после введения карантинных мероприятий, предусмотрена возможность заключения соглашения о рассрочке платежей. В настоящий момент этой возможностью воспользовались более 100 абонентов.

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