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Коммунальная авария: в тульском поселке почти 600 домов остались без воды
Фото из архива Myslo.

Коммунальная авария: в тульском поселке почти 600 домов остались без воды

29 декабря в 12.00 в Плеханово произошла аварийная ситуация на сети водоснабжения диаметром 273 мм.

На месте специалисты ведут работы по замене задвижки диаметром 300 мм на сети холодного водоснабжения по ул. Заводской, 10 и замене аварийного участка трубопровода диаметром 270 мм протяженностью 6 метров.

Временно ограничена подача водоснабжения в 26 многоквартирных домов и 561 частный дом поселка Плеханово.
 
Для жителей организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 17-а.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
 
Вопрос находится на контроле администрации Тулы.
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