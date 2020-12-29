Коммунальная авария: в тульском поселке почти 600 домов остались без воды

Фото из архива Myslo.

29 декабря в 12.00 в Плеханово произошла аварийная ситуация на сети водоснабжения диаметром 273 мм.

На месте специалисты ведут работы по замене задвижки диаметром 300 мм на сети холодного водоснабжения по ул. Заводской, 10 и замене аварийного участка трубопровода диаметром 270 мм протяженностью 6 метров.

Временно ограничена подача водоснабжения в 26 многоквартирных домов и 561 частный дом поселка Плеханово.

Для жителей организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 17-а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Вопрос находится на контроле администрации Тулы.