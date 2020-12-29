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На Тулу идет сильный ветер: объявлено метеопредупреждение

На Тулу идет сильный ветер: объявлено метеопредупреждение

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер поднимется в ближайшие 1-3 часа и сохранится до конца дня.

29 декабря 2020 года на территории Тульской области ожидается усиление ветра южного направления с порывами 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».

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