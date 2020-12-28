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В Тульской области 209 новых случаев коронавируса и 10 летальных исходов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 209 новых случаев коронавируса и 10 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявлено еще 209 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 10 скончались.

С начала пандемии COVID-19 заразились 22 219 жителей региона, 19 493 вылечились, 717 умерли.

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, зафиксировано 487 летальных исходов, выздоровели 20 480 человек.

Сюжет: Коронавирус
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