Фото: vk.com/city_sch.
В Щекино подожгли припаркованный у дома автомобиль
По словам очевидцев, это сделали двое мужчин.
В ночь на 28 декабря рядом с одним из домов по ул. Лукашина в Щекино сгорел легковой автомобиль. Местные жители уверены, что это был умышленный поджог, так как перед пожаром очевидцы видели рядом с машиной двух мужчин.
По неофициальной информации, конфликт владельца авто с недоброжелателями продолжается уже около месяца и ранее была зафиксирована попытка поджога.
«Сообщение о возгорании автомобиля зарегистрировано в установленном законом порядке, по нему проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.
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