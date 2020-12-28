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В Щекино подожгли припаркованный у дома автомобиль
Фото: vk.com/city_sch.

В Щекино подожгли припаркованный у дома автомобиль

По словам очевидцев, это сделали двое мужчин.

В ночь на 28 декабря рядом с одним из домов по ул. Лукашина в Щекино сгорел легковой автомобиль. Местные жители уверены, что это был умышленный поджог, так как перед пожаром очевидцы видели рядом с машиной двух мужчин.
 
 
По неофициальной информации, конфликт владельца авто с недоброжелателями продолжается уже около месяца и ранее была зафиксирована попытка поджога.
 
«Сообщение о возгорании автомобиля зарегистрировано в установленном законом порядке, по нему проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:43 +2
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