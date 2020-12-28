В Щекино подожгли припаркованный у дома автомобиль

Фото: vk.com/city_sch.

В ночь на 28 декабря рядом с одним из домов по ул. Лукашина в Щекино сгорел легковой автомобиль. Местные жители уверены, что это был умышленный поджог, так как перед пожаром очевидцы видели рядом с машиной двух мужчин.

По неофициальной информации, конфликт владельца авто с недоброжелателями продолжается уже около месяца и ранее была зафиксирована попытка поджога.

«Сообщение о возгорании автомобиля зарегистрировано в установленном законом порядке, по нему проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.