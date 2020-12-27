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Общественная палата Тульской области: «Спасибо врачам за их труд!»

Общественная палата Тульской области: «Спасибо врачам за их труд!»

Врачи – главные люди этого непростого года.

Именно врачи приняли на себя весь удар пандемии коронавируса и исполняли свой долг, невзирая на усталость, сложные условия работы и большое количество пациентов. Особенно тяжело пришлось врачам в самом начале, когда о болезни было мало что известно. В абсолютно новых условиях они круглосуточно боролись с мировой угрозой, спасая жизнь пациентам.

Согласно статистике, только в Тульской области более 22 тысяч человек заразились коронавирусом, и ежедневно выявляется около 200 новых случав. Нагрузка на медиков с каждым днем только возрастает. 

Пациентом с коронавирусом оказался и член Общественной палаты Тульской области Игорь Крюков.

– Меня госпитализировали в Ефремовскую районную больницу. Мое состояние на момент поступления было средней тяжести. Благодаря профессионализму медперсонала и главного врача Вячеслава Леонидовича Голубенко мне удалось достаточно быстро пойти на поправку, – рассказывает Игорь Крюков. – Пациентов в больнице было много, но внимательное и чуткое отношение врачей к каждому из нас помогало нам. Среди пациентов было много пенсионеров, их доставляли в разном состоянии, некоторым в том числе требовалась экстренная первая помощь. И в любой ситуации персонал действовал очень слаженно и ответственно! За это я лично, а также супруги Филины, Виктория Щукина и многие другие пациенты больницы выражаем врачам огромную благодарность. Ваш труд просто невозможно переоценить! 

Общественная палата Тульской области с начала пандемии активно поддерживала врачей, участвовала во всех акциях и говорила им всегда спасибо, понимая всю важность их труда. И в этот раз Общественная палата поддержала инициативу Игоря Крюкова, и на минувшей неделе ее председатель Галина Фомина вручила благодарственное письмо главному врачу Ефремовской районной больницы Вячеславу Голубенко. 

– Хочу сказать всем врачам Тульской области спасибо за отзывчивость, терпение и самоотверженность в такое нелегкое время. Вы спасли сотни жизней и продолжаете это делать каждый день. Для многих вы стали примером мужества, силы и реальными героями сегодняшнего дня, – подчеркнул Игорь Крюков.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:06 −7
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Тульская областьЕфремов
Прочее
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