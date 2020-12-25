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За год тульских нелегальных таксистов оштрафовали на 7,5 млн рублей
Кадр из видео taxilife

За год тульских нелегальных таксистов оштрафовали на 7,5 млн рублей

160 перевозчиков лишились своих «железных коней» – их поместили на спецстоянку.

Сотрудники Ространснадзора, ГИБДД и минтранса Тульской области за 2020 год выявили и арестовали более 160 автомобилей, не допущенных к пассажирским перевозкам на территории региона.

Были остановлены несколько десятков автомобилистов, не имеющих водительских удостоверений и страховок. Они таксовали, используя аккаунты агрегаторов, оформленные на посторонних лиц. Техническое состояние машин и медосвидетельствование водителей не проводилось.

Арестованные автомобили до вынесения судебных решений были помещены на спецстоянки, а общая сумма штрафов превысила 7,5 млн рублей.

Специалисты надзорных органов просят жителей Тульской области тщательнее подходить к выбору компаний такси и не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.

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