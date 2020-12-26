В Алексине грабитель напал на мужчину из-за новых кроссовок с носками

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Подозреваемый задержан и во всем сознался.

Недавно в Алексинскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что поздно ночью на ул. Ленина на него напал грабитель. Избив потерпевшего, преступник отобрал у него кроссовки и носки, которые тот купил незадолго до происшествия.

«Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.