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За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 206 человек

За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 206 человек

Зарегистрировано 6 новых смертей пациентов, у которых был COVID-19.

За минувшую пятницу на территории нашего региона зарегистрировано 206 новых случаев коронавируса. Общее же количество заболевших COVID-19 с начала пандемии сейчас составляет 21 802 человека.
 
Также за сутки в области умерли 6 больных и выздоровели 199 пациентов с коронавирусом.
 
 
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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