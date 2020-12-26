За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 206 человек

Зарегистрировано 6 новых смертей пациентов, у которых был COVID-19.

За минувшую пятницу на территории нашего региона зарегистрировано 206 новых случаев коронавируса. Общее же количество заболевших COVID-19 с начала пандемии сейчас составляет 21 802 человека.

Также за сутки в области умерли 6 больных и выздоровели 199 пациентов с коронавирусом.

В целом ситуация по России на данный момент выглядит так: