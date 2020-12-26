За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 206 человек
Зарегистрировано 6 новых смертей пациентов, у которых был COVID-19.
За минувшую пятницу на территории нашего региона зарегистрировано 206 новых случаев коронавируса. Общее же количество заболевших COVID-19 с начала пандемии сейчас составляет 21 802 человека.
Также за сутки в области умерли 6 больных и выздоровели 199 пациентов с коронавирусом.
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
вчера, в 11:26, 87 3946 -2
24 декабря, в 11:12, 143 4165 -2
23 декабря, в 11:02, 44 4202 -1
23 декабря, в 10:55, 18 1948 -2
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