Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Новомосковск».
В Новомосковске упала новогодняя елка
«По-любому коты завалили», – шутят горожане.
В Новомосковске в сквере микрорайона Залесный упала новогодняя елка. Об этом написали очевидцы в соцсетях. То ли конструкция была слабо закреплена и ее повалило порывом ветра, то ли постарались вандалы – неизвестно.
Местные жители шутят по этому поводу:
— По-любому коты завалили!
— Это она намекает, что 2021 будет вообще пипец.
— Напилась и упала.
— Возле елки больше не пить, она уже надышалась!
Отметим, что, по словам горожан, елку с утра уже поставили как положено и надежно закрепили.
Другие статьи по темам
Прочее