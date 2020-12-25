В Новомосковске упала новогодняя елка

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Новомосковск».

В Новомосковске в сквере микрорайона Залесный упала новогодняя елка. Об этом написали очевидцы в соцсетях. То ли конструкция была слабо закреплена и ее повалило порывом ветра, то ли постарались вандалы – неизвестно.

Местные жители шутят по этому поводу:

— По-любому коты завалили!

— Это она намекает, что 2021 будет вообще пипец.

— Напилась и упала.

— Возле елки больше не пить, она уже надышалась!

Отметим, что, по словам горожан, елку с утра уже поставили как положено и надежно закрепили.