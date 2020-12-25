Выплата 5000 рублей на ребенка: в каких случаях нужно подавать заявление

Выплата в 5000 рублей полагается на детей, рожденных в период с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года.

Отметим, если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата предоставляется автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам, но только детям до 7 лет включительно.

В каких случаях необходимо подать заявление:

родителям, у которых ребенок родился в период с 1 июля 2020 года и позже;

семьям, у которых есть дети до 7 лет включительно, на которых не получали ранее вышеуказанные выплаты;

в случае закрытия счета в кредитной организации (или его недействительности). Для этого необходимо подать заявление о смене реквизитов счета;

в случае смены фамилии.

Обратиться с заявлением необходимо до 1 апреля 2021 года.

Родителям, желающим получить выплаты в текущем году, необходимо подать заявление до 27 декабря 2020 года (лично обратившись в клиентскую службу ПФР или дистанционно через портал госуслуг).