Выплата 5000 рублей на ребенка: в каких случаях нужно подавать заявление
Рассказывают специалисты Пенсионного фонда.
Выплата в 5000 рублей полагается на детей, рожденных в период с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года.
Отметим, если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата предоставляется автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам, но только детям до 7 лет включительно.
В каких случаях необходимо подать заявление:
- родителям, у которых ребенок родился в период с 1 июля 2020 года и позже;
- семьям, у которых есть дети до 7 лет включительно, на которых не получали ранее вышеуказанные выплаты;
- в случае закрытия счета в кредитной организации (или его недействительности). Для этого необходимо подать заявление о смене реквизитов счета;
- в случае смены фамилии.
Обратиться с заявлением необходимо до 1 апреля 2021 года.
Родителям, желающим получить выплаты в текущем году, необходимо подать заявление до 27 декабря 2020 года (лично обратившись в клиентскую службу ПФР или дистанционно через портал госуслуг).
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