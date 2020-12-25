Тульские дороги от снега расчищают 127 единиц техники

Коммунальные службы Тулы переведены в режим повышенной готовности. Улицы и тротуары чистят от снега в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы ведутся c часа ночи.

Ночью было задействовано 74 единицы техники, днем планируют задействовать 127 единиц техники.

Особое внимание уделено опасным спускам и подъемам, а также очистке остановочных площадок и пешеходных переходов. В течение дня в усиленном режиме будут проводиться работы по посыпке и подметанию вплоть до окончания снегопада.

В ручной очистке от снега и наледи пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов задействовано 249 рабочих.