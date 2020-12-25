Ночью тульские улицы будут расчищать 112 единиц спецтехники

Фото из архива MySlo

На дороги и тротуары высыпано более 2,5 тонн противогололедных реагентов.

По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева работа по уборке улиц и тротуаров ведется в усиленном режиме. В ночь на 26 декабря будет задействовано 112 единиц техники АО «Спецавтохозяйство»:

44 комбинированные дорожные машины,

4 грейдера;

7 универсальных уборочных машин «Wil­le»,

3 МТЗ (реагент),

3 МТЗ (песчано-соляная смесь),

10 самосвалов на ручную обработку тротуаров,

41 МТЗ, в том числе 16 – в поселениях Большой Тулы.

По состоянию на 18.00 пятницы, 25 декабря, на улицах Тулы израсходовано более 2,5 тонн противогололедных материалов. В первую очередь обрабатываются улицы с интенсивным потоком общественного транспорта, мосты, путепроводы, опасные спуски и подъёмы.