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Ночью тульские улицы будут расчищать 112 единиц спецтехники
Фото из архива MySlo

Ночью тульские улицы будут расчищать 112 единиц спецтехники

На дороги и тротуары высыпано более 2,5 тонн противогололедных реагентов.

По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева работа по уборке улиц и тротуаров ведется в усиленном режиме. В ночь на 26 декабря будет задействовано 112 единиц техники АО «Спецавтохозяйство»:

  • 44 комбинированные дорожные машины,
  • 4 грейдера;
  • 7 универсальных уборочных машин «Wil­le»,
  • 3 МТЗ (реагент),
  • 3 МТЗ (песчано-соляная смесь),
  • 10 самосвалов на ручную обработку тротуаров,
  • 41 МТЗ, в том числе 16 – в поселениях Большой Тулы.

По состоянию на 18.00 пятницы, 25 декабря, на улицах Тулы израсходовано более 2,5 тонн противогололедных материалов. В первую очередь обрабатываются улицы с интенсивным потоком общественного транспорта, мосты, путепроводы, опасные спуски и подъёмы.

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сегодня, в 20:20 −5
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