Фото из архива MySlo
Ночью тульские улицы будут расчищать 112 единиц спецтехники
На дороги и тротуары высыпано более 2,5 тонн противогололедных реагентов.
По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева работа по уборке улиц и тротуаров ведется в усиленном режиме. В ночь на 26 декабря будет задействовано 112 единиц техники АО «Спецавтохозяйство»:
- 44 комбинированные дорожные машины,
- 4 грейдера;
- 7 универсальных уборочных машин «Wille»,
- 3 МТЗ (реагент),
- 3 МТЗ (песчано-соляная смесь),
- 10 самосвалов на ручную обработку тротуаров,
- 41 МТЗ, в том числе 16 – в поселениях Большой Тулы.
По состоянию на 18.00 пятницы, 25 декабря, на улицах Тулы израсходовано более 2,5 тонн противогололедных материалов. В первую очередь обрабатываются улицы с интенсивным потоком общественного транспорта, мосты, путепроводы, опасные спуски и подъёмы.
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