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В Туле сотрудники ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей

Автомобилистов ждет массовый рейд.

26 декабря на пересечении улиц Октябрьской и Демидовской плотины сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут массовые проверки.
 

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−4500, 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53, 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38,
  • для сообщений в WhatsApp, Viber: 8 (999) 374-36-13.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 11:50 +2
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