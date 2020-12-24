Уголовное дело, долги и приставы: что происходит с ясногорским водоканалом?
В Ясногорском районе судебные приставы наложили арест на водопроводные сети из-за огромных долгов перед поставщиками электроэнергии.
Старые сети
Ясногорский район – это 164 населенных пункта и 28 767 жителей. Воду им поставляет МУП «Ясногорский водоканал» - единственное в районе предприятие такого характера. У предприятия есть своя особенность: большая протяженность сетей от места подъема воды (скважины) до непосредственных потребителей.
Но, как и в большинстве районов, сети здесь изношены почти на 100%, отсюда частые коммунальные аварии.
Ясногорский депутат «справедливорос» Павел Персиянцев — о проблеме с водоснабжением:
Павел Персиянцев
– С водой очень плохо. Постоянные прорывы, фонтаны из-под земли! Воду часто отключают, почти через день. И это только в городе. В сельской местности еще хуже. Например, в деревне Санталово люди неделями могут сидеть без воды. Выделялись деньги на реконструкцию сетей, но результата не видно. И только когда начались проверки, в районе немного зашевелились. Считаю, что ситуация пущена на самотек.
Например, в сентябре 2020 года отключение воды из-за аварии было настолько масштабным, что этим ЧП заинтересовалась прокуратура.
Напомним, тогда в зону отключения попали 1220 жилых домов. Причиной стала авария во время реконструкции подрядчиком колодцев и задвижек. В результате плановых и аварийных работ люди оставались без воды 46 часов - вместо 8 разрешенных.
Главе администрации МО Ясногорский район и директору МУП «Ясногорский водоканал» прокурор внес представления. В отношении директора водоканала и юрлица также было возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами).
Непрозрачный расчет и уголовное дело
А пока вода утекает сквозь дыры в гнилых трубах, из водоканала утекают деньги, и с каждым годом все интенсивнее. МУП погряз в долгах перед поставщиками самого важного для водоканала ресурса – электроэнергии.
У поставщика воды сейчас два основных кредитора – энергосбытовое предприятие «ТНС энерго Тула» и сетевая организация «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго».
Артем Зарва, директор по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула»:
Артём Зарва
При этом, получить деньги, взысканные с водоканала по решению суда практически невозможно: приставам буквально не на что обратить взыскание. Как стало известно Myslo, средства, поступающие от жителей и юридических лиц в качестве платы за воду, проходят через два расчетных центра.
Один из них, областной единый расчетный центр, обслуживает только жителей частного сектора: через него идет не самая большая часть средств.
Второй же, местный «Инженер-Про Центр», обслуживает многоквартирные дома, при этом работает непрозрачно.
Предъявить им исполнительные листы невозможно, так как никаких правовых отношений с кредиторами у «Инженер-Про Центра» нет. А на расчетные счета должника-водоканала средства оттуда практически не поступают. Куда деваются деньги, остается только догадываться.
Впрочем, этим вопросом сейчас занимаются следователи. 30 октября 2020 года в Ясногорском районе по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Об этом Myslo рассказали в прокуратуре Тульской области. Конкретного подозреваемого в деле пока нет, подразумевается, что это один из руководителей водоканала. Кстати, директор в МУПе сменился совсем недавно – в июне 2020 года.
Можно ли погасить долг старыми трубами?
На исполнение в отделение судебных приставов Ясногорского района УФССП России по Тульской области предъявлено 14 исполнительных листов на сумму 43 558 752,37 тыс. руб. (электроэнергия – 42 362 054,57 руб.; пени – 662 758,71 руб., госпошлина – 532 743,09 руб.). С августа 2019 года по настоящее время судебные приставы-исполнители частично взыскали сумму задолженности в размере 2 057 639,10 руб.
Практика показывает, что судиться с таким должником практически бесполезно.
У организации ничего нет, кроме дебиторской задолженности и водопроводных сетей.
В ноябре 2020 года ясногорские приставы из-за долгов наложили на водопроводные сети арест (описали имущество). В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» данное имущество будет передано на оценку, и в дальнейшем передано на реализацию.
Сами сети находятся на балансе муниципального образования, но переданы водоканалу в оперативное управление. Закон «Об исполнительном производстве» позволяет арестовать такое имущество в счет погашения долга. В следующем году описанное имущество будет оценено и передано на реализацию.
Артем Зарва:
– Еще в прошлом году предприятие пыталось как-то выбраться. Но потом активность угасла. За год из 24 млн рублей – выплатили около пяти. В перспективе МУП Ясногорский водоканал – банкрот.
Хотим концессию!
Администрация МО Ясногорский район придерживается мнения, что всё можно решить с помощью компромиссов и переговоров. И – надеется на концессию. Правда, реальных сроков решения проблем никто не называет. А попытки ареста водопроводных сетей местные чиновники считают утопией и «путём вникуда».
Глава
Владимир Мухин
– Да, у нашего водоканала, как и у многих других, есть долговые обязательства. Предприятие таково, что прибыли никакой не приносит, существующий тариф не покрывает текущих расходов.
Решение проблемы мы вырабатываем в формате диалога с «ТНС энерго Тула» и «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго». Необходимы очень крупные финансовые вливания в модернизацию существующих водопроводных сетей, так как сети сильно изношены. Мы пользуемся системой, оставшейся еще со времен СССР. К тому же наша скважина удалена от населенного пункта – в 15 км, поэтому сети имеют большую протяженность.
На сегодняшний день водоканал работает, и при любых условиях город будет получать воду. Для меня это приоритет, а долги могут быть всегда, это нужно решать в рабочем порядке. Люди от этого зависеть не должны.
По словам главы, проблему долгов быстро не решишь:
– Нужно минимизировать потери, ужесточить контроль за платежами от населения и юридических лиц. Предприятие может забирать из своей, скажем так, условной прибыли, только средства на зарплату работникам, бензин, ГСМ, налоги – то есть тот необходимый минимум, который требуется для нормального функционирования предприятия. А остальное – отдавать в счет погашения долгов перед поставщиками. Сейчас мы ведем переговоры с возможными концессионерами, – заключил Мухин.
Myslo будет следить за развитием событий.
Напомним, в Узловой также сложилась патовая ситуация с местным водоканалом, который находится в частных руках.
1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
б) причинившее особо крупный ущерб, —
наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.