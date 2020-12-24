Уголовное дело, долги и приставы: что происходит с ясногорским водоканалом?

Фото группы «Наш Ясногорск» «ВКонтакте».

Старые сети

Ясногорский район – это 164 населенных пункта и 28 767 жителей. Воду им поставляет МУП «Ясногорский водоканал» - единственное в районе предприятие такого характера. У предприятия есть своя особенность: большая протяженность сетей от места подъема воды (скважины) до непосредственных потребителей.

Но, как и в большинстве районов, сети здесь изношены почти на 100%, отсюда частые коммунальные аварии.

Ясногорский депутат «справедливорос» Павел Персиянцев — о проблеме с водоснабжением:

Павел Персиянцев – С водой очень плохо. Постоянные прорывы, фонтаны из-под земли! Воду часто отключают, почти через день. И это только в городе. В сельской местности еще хуже. Например, в деревне Санталово люди неделями могут сидеть без воды. Выделялись деньги на реконструкцию сетей, но результата не видно. И только когда начались проверки, в районе немного зашевелились. Считаю, что ситуация пущена на самотек.

Например, в сентябре 2020 года отключение воды из-за аварии было настолько масштабным, что этим ЧП заинтересовалась прокуратура.

Напомним, тогда в зону отключения попали 1220 жилых домов. Причиной стала авария во время реконструкции подрядчиком колодцев и задвижек. В результате плановых и аварийных работ люди оставались без воды 46 часов - вместо 8 разрешенных.

Главе администрации МО Ясногорский район и директору МУП «Ясногорский водоканал» прокурор внес представления. В отношении директора водоканала и юрлица также было возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Непрозрачный расчет и уголовное дело

А пока вода утекает сквозь дыры в гнилых трубах, из водоканала утекают деньги, и с каждым годом все интенсивнее. МУП погряз в долгах перед поставщиками самого важного для водоканала ресурса – электроэнергии.

У поставщика воды сейчас два основных кредитора – энергосбытовое предприятие «ТНС энерго Тула» и сетевая организация «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго».

Артем Зарва, директор по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула»:

Артём Зарва – Долг Ясногорского водоканала перед «ТНС энерго Тула» составляет 50 млн рублей. Это одна из самых больших задолженностей в регионе. Большая часть долга уже находится в службе судебных приставов на исполнении. Мы предпринимали все возможные меры, чтобы урегулировать этот вопрос. Но результата нет. Платежи к нам не поступают. Из-за таких неплатежей мы тоже становимся должниками перед сетевой организацией.

При этом, получить деньги, взысканные с водоканала по решению суда практически невозможно: приставам буквально не на что обратить взыскание. Как стало известно Myslo, средства, поступающие от жителей и юридических лиц в качестве платы за воду, проходят через два расчетных центра.

Один из них, областной единый расчетный центр, обслуживает только жителей частного сектора: через него идет не самая большая часть средств.

Второй же, местный «Инженер-Про Центр», обслуживает многоквартирные дома, при этом работает непрозрачно.

Предъявить им исполнительные листы невозможно, так как никаких правовых отношений с кредиторами у «Инженер-Про Центра» нет. А на расчетные счета должника-водоканала средства оттуда практически не поступают. Куда деваются деньги, остается только догадываться.

Впрочем, этим вопросом сейчас занимаются следователи. 30 октября 2020 года в Ясногорском районе по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Об этом Myslo рассказали в прокуратуре Тульской области. Конкретного подозреваемого в деле пока нет, подразумевается, что это один из руководителей водоканала. Кстати, директор в МУПе сменился совсем недавно – в июне 2020 года.

Можно ли погасить долг старыми трубами?

На исполнение в отделение судебных приставов Ясногорского района УФССП России по Тульской области предъявлено 14 исполнительных листов на сумму 43 558 752,37 тыс. руб. (электроэнергия – 42 362 054,57 руб.; пени – 662 758,71 руб., госпошлина – 532 743,09 руб.). С августа 2019 года по настоящее время судебные приставы-исполнители частично взыскали сумму задолженности в размере 2 057 639,10 руб.

Практика показывает, что судиться с таким должником практически бесполезно.

У организации ничего нет, кроме дебиторской задолженности и водопроводных сетей.

В ноябре 2020 года ясногорские приставы из-за долгов наложили на водопроводные сети арест (описали имущество). В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» данное имущество будет передано на оценку, и в дальнейшем передано на реализацию.

Сами сети находятся на балансе муниципального образования, но переданы водоканалу в оперативное управление. Закон «Об исполнительном производстве» позволяет арестовать такое имущество в счет погашения долга. В следующем году описанное имущество будет оценено и передано на реализацию.

Артем Зарва:

– Еще в прошлом году предприятие пыталось как-то выбраться. Но потом активность угасла. За год из 24 млн рублей – выплатили около пяти. В перспективе МУП Ясногорский водоканал – банкрот.

Хотим концессию!

Администрация МО Ясногорский район придерживается мнения, что всё можно решить с помощью компромиссов и переговоров. И – надеется на концессию. Правда, реальных сроков решения проблем никто не называет. А попытки ареста водопроводных сетей местные чиновники считают утопией и «путём вникуда».

Глава администрации МО Ясногорский район Владимир Мухин:

Владимир Мухин – Да, у нашего водоканала, как и у многих других, есть долговые обязательства. Предприятие таково, что прибыли никакой не приносит, существующий тариф не покрывает текущих расходов. Решение проблемы мы вырабатываем в формате диалога с «ТНС энерго Тула» и «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго». Необходимы очень крупные финансовые вливания в модернизацию существующих водопроводных сетей, так как сети сильно изношены. Мы пользуемся системой, оставшейся еще со времен СССР. К тому же наша скважина удалена от населенного пункта – в 15 км, поэтому сети имеют большую протяженность. На сегодняшний день водоканал работает, и при любых условиях город будет получать воду. Для меня это приоритет, а долги могут быть всегда, это нужно решать в рабочем порядке. Люди от этого зависеть не должны.

По словам главы, проблему долгов быстро не решишь:

– Нужно минимизировать потери, ужесточить контроль за платежами от населения и юридических лиц. Предприятие может забирать из своей, скажем так, условной прибыли, только средства на зарплату работникам, бензин, ГСМ, налоги – то есть тот необходимый минимум, который требуется для нормального функционирования предприятия. А остальное – отдавать в счет погашения долгов перед поставщиками. Сейчас мы ведем переговоры с возможными концессионерами, – заключил Мухин.

Myslo будет следить за развитием событий.

Напомним, в Узловой также сложилась патовая ситуация с местным водоканалом, который находится в частных руках.

буква закона

УК РФ Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;

б) причинившее особо крупный ущерб, —

наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.