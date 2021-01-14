30 ножевых из-за музыки: туляк осужден за убийство знакомого

В Туле 37-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 18 сентября прошлого года обвиняемый, ранее судимый за убийство, распивал алкоголь в компании 41-летнего знакомого.

В какой-то момент знакомый обвиняемого попросил его выключить телевизор и включить магнитофон. Мужчину эта просьба, по какой-то причине, вывела из себя и он ударил потерпевшего, после чего отправился за ножом. На теле 41-летнего мужчины насчитали не менее 30 ножевых ранений. От полученных повреждений он умер на месте происшествия.

Решением суда 37-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.





