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30 ножевых из-за музыки: туляк осужден за убийство знакомого

30 ножевых из-за музыки: туляк осужден за убийство знакомого

Напился, поссорился, зарезал.

В Туле 37-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 18 сентября прошлого года обвиняемый, ранее судимый за убийство, распивал алкоголь в компании 41-летнего знакомого.
 
В какой-то момент знакомый обвиняемого попросил его выключить телевизор и включить магнитофон. Мужчину эта просьба, по какой-то причине, вывела из себя и он ударил потерпевшего, после чего отправился за ножом. На теле 41-летнего мужчины насчитали не менее 30 ножевых ранений. От полученных повреждений он умер на месте происшествия.
 
Решением суда 37-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. 


 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:09 +1
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