Тула может стать народной новогодней столицей России

«Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» – проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» – запустили всероссийскую новогоднюю акцию «Народная новогодняя столица». Принять участие в ней может любой желающий. Достаточно разместить у себя в социальных сетях фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта и поставив хэштеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе.

На сайте «Мастеров гостеприимства» можно посмотреть количество постов от каждого населенного пункта. Список претендентов на звание народной новогодней столицы возглавляют Новороссийск, Краснодар, Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Уфа и Салехард, но ход голосования может измениться в любой момент. Оно завершится 30 декабря.

В народную новогоднюю столицу в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.