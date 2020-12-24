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Как будет работать музей-заповедник «Ясная Поляна» в новогодние праздники
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Ясная Поляна».

Как будет работать музей-заповедник «Ясная Поляна» в новогодние праздники

Туляки и гости города смогут посетить имение Л. Н. Толстого как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно.

31 декабря 2020 года, 1, 2, 7 января 2021 года здания усадьбы будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут. Гости смогут самостоятельно осмотреть центральную часть заповедника с 9.00 до 17.00. Стоимость входного билета – 100 рублей, приобрести его можно в терминале на входе.

С 3 по 6 и с 8 по 10 января экскурсии будут проводиться по маршруту «Заповедник – Дом Толстого – Флигель Кузьминских» для групп не более пяти человек. Время проведения экскурсий – с 9.30 до 15.30 с интервалом в 20 минут. Группы комплектуются в кассе музея.

Заявки от организованных групп принимаются по телефону: +7 (4872) 39-35-99. Стоимость – 450 рублей.

Также пройдут экскурсии по заповеднику для групп не более 10 человек (без посещения зданий). Первая экскурсия начинается в 9.30, последняя – в 15.00. Стоимость билета – 200 рублей. Также заповедник будет открыт для самостоятельного осмотра.

Гости усадьбы смогут посетить конюшню – конные прогулки проводятся с 10.00 до 16.00. В это же время в Кузне мастера народного творчества проведут мастер-классы. При посещении усадьбы необходимо иметь медицинскую маску.

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вчера, в 20:07 0
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