Осторожно, Новый год: как обезопасить питомца в праздники
Чтобы новогодние каникулы не омрачались болезнями питомцев, необходимо быть предельно осторожными. Вот несколько правил, которые нужно соблюдать.
Долгожданные праздники для нас – на самом деле стресс для наших питомцев. О том, как сохранить их физическое и эмоциональное здоровье, рассказывает ветеринарный врач клиники «Друг» Оксана Некрасова.
Оксана Некрасова,
ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»:
– В новогодние праздники в ветеринарных клиниках пациентов становится едва ли не больше, чем в обычные дни. Поводы для визитов к врачу разнообразные: от физических травм до стрессов, которыми страдают питомцы.
Есть несколько врагов для наших любимцев, которые кажутся владельцам совсем безобидными. Вот они:
Елка и игрушки. Новогодняя красавица может быть опасна для хвостатых. Питомцы могут свалить ее, разбить игрушки и пораниться. Чтобы такого не произошло, как следует закрепите елку или установите ее в недоступном для животного месте.
Самую большую опасность для домашних любимцев представляют игрушки, дождик и мишура. Если вы увидели, что животное съело дождик или мишуру, ни в коем случае не нужно извлекать их из желудка питомца или выдергивать из анального отверстия. Острые края могут перерезать кишечник.
Сразу же обратитесь за помощью в ветеринарную клинику. То же самое нужно сделать, если питомец перегрыз гирлянду или разгрыз игрушку. Врач оценит степень угрозы.
Фейерверки, петарды, салюты. Пиротехника очень пугает животных. Даже если фейерверки запускают у вас под окном, а вы находитесь дома, почти все питомцы испытывают стресс. Выходить на улицу с любимцем, чтобы запустить салют, – вообще плохая идея.
Если животное боится громких звуков, до праздника посетите ветеринара и подберите вместе с врачом успокоительное для своего питомца. И не оставляйте животное в одиночестве!
Опаснее всего, если фейерверки и петарды встречаются животному на улице. От громкого звука животные могут повести себя неадекватно, убежать в неизвестном направлении или получить травму. Чтобы этого не произошло, обходите стороной шумные компании и не отпускайте собак с поводка. А еще на всякий случай прикрепите на ошейник жетон со своим номером телефона.
Праздничный стол. Еда и алкоголь с праздничного стола очень вредны и могут быть даже смертельно опасны для домашних животных и птиц. Не оставляйте еду без присмотра и не угощайте животных. Предупредите об этом и гостей.
Если вы хотите порадовать питомца чем-то вкусным, купите лакомство в зоомагазине. Выбор там огромный, а такие вкусняшки принесут только радость животному. Берегите себя и своих питомцев!
«Друг» — это современная ветеринарная клиника с большим опытом в лечении собак, кошек, грызунов и даже экзотических животных. Благодаря опыту врачей и современному оборудованию здесь проводят быструю диагностику и профилактику многих заболеваний.
Кроме лечения травм, отравлений и других заболеваний, которые могут настигнуть любое животное, сюда можно приходить для регулярных профилактических обследований домашних питомцев и делать необходимые прививки. Эти процедуры ветеринары советуют проводить каждые полгода.
Врачи клиники «Друг» регулярно проходят курсы повышения квалификации и сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами.
Цены в этой клинике доступны, и помощь оказывают каждому животному.
В клинике «Друг» работает ветаптека, где можно приобрести необходимые медикаменты, диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.
Тула, ул. Ложевая, 136.
Тел.: 8 (4872) 40-96-59, 8 (961) 260-01-61.