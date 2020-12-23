Осторожно, Новый год: как обезопасить питомца в праздники

Фото: pixabay.com.

Чтобы новогодние каникулы не омрачались болезнями питомцев, необходимо быть предельно осторожными. Вот несколько правил, которые нужно соблюдать.

Долгожданные праздники для нас – на самом деле стресс для наших питомцев. О том, как сохранить их физическое и эмоциональное здоровье, рассказывает ветеринарный врач клиники «Друг» Оксана Некрасова.

Оксана Некрасова,

ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»:

– В новогодние праздники в ветеринарных клиниках пациентов становится едва ли не больше, чем в обычные дни. Поводы для визитов к врачу разнообразные: от физических травм до стрессов, которыми страдают питомцы.

Есть несколько врагов для наших любимцев, которые кажутся владельцам совсем безобидными. Вот они:

Елка и игрушки. Новогодняя красавица может быть опасна для хвостатых. Питомцы могут свалить ее, разбить игрушки и пораниться. Чтобы такого не произошло, как следует закрепите елку или установите ее в недоступном для животного месте.

Самую большую опасность для домашних любимцев представляют игрушки, дождик и мишура. Если вы увидели, что животное съело дождик или мишуру, ни в коем случае не нужно извлекать их из желудка питомца или выдергивать из анального отверстия. Острые края могут перерезать кишечник.

Сразу же обратитесь за помощью в ветеринарную клинику. То же самое нужно сделать, если питомец перегрыз гирлянду или разгрыз игрушку. Врач оценит степень угрозы.

Фейерверки, петарды, салюты. Пиротехника очень пугает животных. Даже если фейерверки запускают у вас под окном, а вы находитесь дома, почти все питомцы испытывают стресс. Выходить на улицу с любимцем, чтобы запустить салют, – вообще плохая идея.

Если животное боится громких звуков, до праздника посетите ветеринара и подберите вместе с врачом успокоительное для своего питомца. И не оставляйте животное в одиночестве!

Опаснее всего, если фейерверки и петарды встречаются животному на улице. От громкого звука животные могут повести себя неадекватно, убежать в неизвестном направлении или получить травму. Чтобы этого не произошло, обходите стороной шумные компании и не отпускайте собак с поводка. А еще на всякий случай прикрепите на ошейник жетон со своим номером телефона.

Праздничный стол. Еда и алкоголь с праздничного стола очень вредны и могут быть даже смертельно опасны для домашних животных и птиц. Не оставляйте еду без присмотра и не угощайте животных. Предупредите об этом и гостей.

Если вы хотите порадовать питомца чем-то вкусным, купите лакомство в зоомагазине. Выбор там огромный, а такие вкусняшки принесут только радость животному. Берегите себя и своих питомцев!

«Друг» — это современная ветеринарная клиника с большим опытом в лечении собак, кошек, грызунов и даже экзотических животных. Благодаря опыту врачей и современному оборудованию здесь проводят быструю диагностику и профилактику многих заболеваний.

Кроме лечения травм, отравлений и других заболеваний, которые могут настигнуть любое животное, сюда можно приходить для регулярных профилактических обследований домашних питомцев и делать необходимые прививки. Эти процедуры ветеринары советуют проводить каждые полгода.

Врачи клиники «Друг» регулярно проходят курсы повышения квалификации и сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами.

Цены в этой клинике доступны, и помощь оказывают каждому животному.

В клинике «Друг» работает ветаптека, где можно приобрести необходимые медикаменты, диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.

Тула, ул. Ложевая, 136.

Тел.: 8 (4872) 40-96-59, 8 (961) 260-01-61.

vetklinika-tula.ru

vet-dryg.ru

oksananecrasova@yandex.ru