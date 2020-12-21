За три года в Тульской области на выплаты многодетным семьям потратят более 18 млн рублей

В закон Тульской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Тульской области» внесены изменения, согласно которым региональные выплаты продолжат получать семьи с тремя и более детьми:

Среднедушевой доход которых за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в области за II квартал года, предшествующего году обращения, Среднедушевой доход которых за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в области за II квартал года, предшествующего году обращения, но не превышает трехкратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в области, установленной на момент поступления обращения.

В декабре текущего года получат выплату 27 детей, в 2021 году – 40 детей, в 2022 году – 45 детей, а в 2023 году – 50 детей. Реализация закона не потребует дополнительных расходов – необходимые средства уже заложены в бюджет. Всего за три года на эти цели будет потрачено более 18 млн рублей.