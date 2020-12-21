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Житель Рязани организовал в центре Тулы подпольный игорный клуб
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Рязани организовал в центре Тулы подпольный игорный клуб

Заведение работало полтора года, помещение было рассчитано на 20 игроков.

В Туле вынесен приговор организатору незаконных азартных игр. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, 45-летний житель Рязани в ноябре 2018 года арендовал помещение на ул. Советской и установил там 20 компьютеров, где любой желающий мог «испытать удачу».

В результате следственно-оперативных мероприятий игорное заведение было закрыто летом 2020 года. Владелец нелегального бизнеса признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Суд приговорил его к штрафу на сумму 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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