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Дед Мороз с антителами: спрос на переболевших ковидом специалистов растет
Фото pixabay.com.

Дед Мороз с антителами: спрос на переболевших ковидом специалистов растет

Говорят, в России так. В Туле пока раскачиваются.

В России растет спрос на специалистов с антителами, говорится в исследовании YouDo. Клиенты сервиса чаще ищут переболевших коронавирусом нянь, водителей, сиделок и т. д.

При этом известно, что заказчики готовы платить больше за переболевшего специалиста.

В Тульской области таких «антиковидных» отметок на объявлениях пока немного. Вот, к примеру, на Авито мы нашли предложение «услуг Деда Мороза и Снегурочки с антителами»:

«При желании Снегурочка будет в новогодней красивой маске, перед встречей обязательно обрабатываем руки, к тому же мы уже не можем заболеть! Нам важно ваше здоровье!» — говорится в объявлении.

При этом стоимость вызова переболевших ковидом новогодних артистов оказалась не выше, чем у других.

В Москве же, например, и других соседних городах объявления «фотограф с антителами», «переболевшая няня» и «мастер маникюра с иммунитетом» уже в ходу.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:25 0
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