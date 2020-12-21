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Алексей Дюмин вошел в новый состав Госсовета
Фото: пресс-служба регионального правительства.

Алексей Дюмин вошел в новый состав Госсовета

Указ об утверждении состава Государственного совета опубликован на официальном портале правовой информации.

Главой Госсовета является президент, а в состав входят лидеры парламентских фракций, руководители российских регионов, глава президентской администрации и другие.
 
Указ об утверждении состава Государственного совета вступает в силу с момента его опубликования — 21 декабря.
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, напомним, является председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность».
 
Помимо глав регионов в состав совета вошли:
 
  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • спикер Госдумы Вячеслав Володин;
  • спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко;
  • глава администрации президента Антон Вайно;
  • первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
  • помощник президента Игорь Левитин;
  • полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев;
  • полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан;
  • полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
  • полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов;
  • полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка;
  • полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев;
  • полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Якушев;
  • глава «Справедливой России» Сергей Миронов;
  • руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов;
  • глава КПРФ Геннадий Зюганов;
  • глава ЛДПР Владимир Жириновский;
  • председатель Федерации независимых профсоюзов России Юрий Шмаков;
  • президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

 

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21 декабря, в 16:10 −14
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