Фото: пресс-служба регионального правительства.
Алексей Дюмин вошел в новый состав Госсовета
Указ об утверждении состава Государственного совета опубликован на официальном портале правовой информации.
Главой Госсовета является президент, а в состав входят лидеры парламентских фракций, руководители российских регионов, глава президентской администрации и другие.
Указ об утверждении состава Государственного совета вступает в силу с момента его опубликования — 21 декабря.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, напомним, является председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность».
Помимо глав регионов в состав совета вошли:
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- спикер Госдумы Вячеслав Володин;
- спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко;
- глава администрации президента Антон Вайно;
- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
- помощник президента Игорь Левитин;
- полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев;
- полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан;
- полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
- полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов;
- полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка;
- полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев;
- полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Якушев;
- глава «Справедливой России» Сергей Миронов;
- руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов;
- глава КПРФ Геннадий Зюганов;
- глава ЛДПР Владимир Жириновский;
- председатель Федерации независимых профсоюзов России Юрий Шмаков;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
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