Алексей Дюмин вошел в новый состав Госсовета

Фото: пресс-служба регионального правительства.

Указ об утверждении состава Государственного совета опубликован на официальном портале правовой информации.

Главой Госсовета является президент, а в состав входят лидеры парламентских фракций, руководители российских регионов, глава президентской администрации и другие.

Указ об утверждении состава Государственного совета вступает в силу с момента его опубликования — 21 декабря.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, напомним, является председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность».

Помимо глав регионов в состав совета вошли: