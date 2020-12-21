Путевку на фестиваль «КиВиН-2021» получила тульская команда «Совершенно верно»
20 декабря на сцене Тульского областного центра молодежи состоялся Новогодний Кубок КВН Оружейной лиги.
За победу боролись девять команд из Тулы, Ефремова, Узловой и Советска. Они сошлись в юмористическом поединке за главный приз — путевку на международный фестиваль «КиВиН-2021».
Победителем стала команда «Совершенно верно». Большой кубок новогоднего фестиваля выиграл коллектив «Шиворот-навыворот!», Средний кубок получила команда «После отбоя», а Малый кубок достался «Аривидерчи».
Жюри наградило отдельные команды и участников в специальных номинациях:
- «Лучшая шутка» — команда «Лев и Толстой»;
- «Лучшая актриса» — Алена Лушина из команды «Дикие чайки»;
- «Лучшая мужская роль» — Иван Мартиросов из команды «На диване».
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