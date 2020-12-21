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Путевку на фестиваль «КиВиН-2021» получила тульская команда «Совершенно верно»

Путевку на фестиваль «КиВиН-2021» получила тульская команда «Совершенно верно»

20 декабря на сцене Тульского областного центра молодежи состоялся Новогодний Кубок КВН Оружейной лиги.

За победу боролись девять команд из Тулы, Ефремова, Узловой и Советска. Они сошлись в юмористическом поединке за главный приз — путевку на международный фестиваль «КиВиН-2021».

Победителем стала команда «Совершенно верно». Большой кубок новогоднего фестиваля выиграл коллектив «Шиворот-навыворот!», Средний кубок получила команда «После отбоя», а Малый кубок достался «Аривидерчи».

Жюри наградило отдельные команды и участников в специальных номинациях:

  • «Лучшая шутка» — команда «Лев и Толстой»;
  • «Лучшая актриса» — Алена Лушина из команды «Дикие чайки»;
  • «Лучшая мужская роль» — Иван Мартиросов из команды «На диване».
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Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 1
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 2
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 3
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 4
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 5
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 6
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 7
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 8
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 9
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 10
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 11
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 12
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 13
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 14
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 15
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 16
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 17
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 18
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 19
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 20
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 21
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 22
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 23
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 24
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 25
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 26
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 27
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 28
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 29
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 30
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 31
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 32
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 33
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 34
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 35
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 36
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 37
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 38
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 39
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 40
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 41
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 42
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 43
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 44
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 45
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 46
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 47
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 48
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 49
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 50
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 51
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 52
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 53
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 54
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 55
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 56
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 57
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 58
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 59
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 60
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 61
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 62
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 63
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 64
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 65
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 66
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 67
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 68
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 69
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 70
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 71
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 72
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 73
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 74
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 75
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 76
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 77
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 78
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 79
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 80
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 81
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 82
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 83
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 84
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 85
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 86
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 87
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 88
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 89
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 90
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 91
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 92
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 93
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 94
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 95
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 96
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 97
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 98
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 99
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 100
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 101
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 102
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 103
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 104
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 105
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 106
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 107
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 108
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 109
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 110
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 111
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 112
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 113
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 114
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 115
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 116
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 117
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 118
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 119
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 120
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 121
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 122
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 123
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 124
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 125
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 126
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 127
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 128
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 129
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 130
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 131
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 132
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 133
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 134
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 135
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 136
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 137
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 138
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 139
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 140
Новогодний кубок КВН Оружейной лиги-2020, Фото: 141
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 0
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