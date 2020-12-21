Бюджет Тулы, поддержка среднего и малого бизнеса: какие решения приняли депутаты Тульской гордумы

Бюджет МО Тула

В повестку дня было внесено 30 вопросов, ключевой из которых — о бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект бюджета сформирован на основе 26 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90% всех затрат. Тула продолжит принимать участие в реализации пяти национальных проектов («Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и семи региональных («Современная школа», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Спорт — норма жизни», «Дорожная сеть»). В бюджете на их реализацию предусмотрено в 2021 году — 2 млрд рублей, в 2022 — 1,1 млрд рублей, в 2023 году -0,2 млрд рублей.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева подчеркнула:

Ольга Слюсарева - Сформированный проект городского бюджета на 2021 год содержит все необходимые расходы для выполнения социальных обязательств, за которые отвечает город. На фоне сложных экономических условий из-за пандемии коронавируса приоритеты остаются неизменными. В следующем году бюджет социальной сферы города Тулы составит 10,5 миллиарда рублей. Порядка 9,2 миллиардов рублей будет направлено на образование. Очень важно, что продолжится строительство школ, детских садов, спортобъектов.

Продолжится реализация текущих проектов, в их числе - «Народный бюджет» и «ФСГС». Заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по жизнеобеспечению города, транспорту и связи Ольга Зайцева прокомментировала:

Ольга Зайцева - В следующем году по «Народному бюджету» отремонтируют 98 объектов, по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят более 50 дворовых территорий и одно общественное пространство. Сохраняя такие активные темпы, через несколько лет в областном центре удастся благоустроить большинство дворовых территорий.

Почти два миллиарда составят затраты в следующем году на модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева:

Анастасия Дементьева - В рамках муниципальной программы продолжится работа по восстановлению работоспособности участков ливневой канализации, ремонту и содержанию подземных переходов, обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, замене светофорных объектов и дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. Объем финансирования составит более 140 млн рублей.

На проект решения о бюджете МО город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов получено положительное заключение прокуратуры города Тулы, контрольной комиссии, экспертной комиссии.

Поддержка сельских старост и руководителей ТОС

В числе принятых решений — вопрос о внесении изменений в «Положение об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления и деятельности сельских старост в МО город Тула». Корректировки вносятся для развития ТОСов, эффективного решения вопросов местного значения по месту жительства граждан и стимулирования деловой и социальной активности населения.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов:

Евгений Смолянинов - Лидеры-общественники — основные помощники в нашей работе. С активистами округов мы взаимодействуем по многим вопросам местного значения. Прежде всего, это реализация программ «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет», капитального ремонта дворовых территорий и многоквартирных домов. Уверен, внесенные изменения станут хорошей поддержкой для сельских старост и председателей территориальных общественных самоуправлений.

Отметим, что в принятом бюджете на 2021 год на создание условий для развития ТОС на решение проблем местного значения заложено 6,7 млн рублей, из них 5,2 млн рублей — средства муниципальной казны. На предоставление субсидий (грантов) ТОС для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив будет выделено 5,8 млн рублей.

Передача нежилых муниципальных помещений

Депутаты Тульской гордумы в ходе заседания поддержали ряд вопросов, касающихся передачи в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений. В частности, помещения будут переданы объединению «Историко-краеведческий и художественный музей», Детской городской клинической больнице г. Тулы, Городской клинической больнице № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева , автономной некоммерческой организации «Детско-юношеский спортивный клуб «Чемпион», региональной общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области» и другим.

Заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Владимир Ростовцев отметил:

Владимир Ростовцев – Предоставление помещений в безвозмездное пользование – одна из форм поддержки социально-ориентированных общественных организаций и объединений. Если говорить, например, о детско-юношеском спортивном клубе «Чемпион», мы видим, какая большая работа проделана за год руководителями организации. Был проведен ремонт, здание стало спортивным центром, где дети занимаются единоборствами и достигают высоких результатов. Такие инициативы нужно обязательно поддерживать.

Объекты культурного наследия — инвесторам

Депутаты поддержали вопросы о передаче в аренду посредством проведения аукциона нежилых зданий — объектов культурного наследия, — находящихся в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о помещениях на ул. Металлистов, 18 и ул. Союзной, 2.

Передача в аренду муниципального имущества осуществляется посредством проведения аукциона. В соответствии с федеральным законом при проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия.

Поддержка бизнеса

Депутатам на утверждение представили проект документа, который предполагает установление льготной арендной ставки для предпринимателей по объектам, включенным в перечень муниципального имущества.

В первый год ставка составит 40%; во второй — 60%, третий — 80%. Начиная с четвертого года, арендная плата взимается в полном объеме. Важное дополнение ­- возможность выкупа арендуемого имущества в течение трех лет.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов:

Алексей Ионов - Предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях выгодно как для предпринимателей, так и муниципальной недвижимости. Бизнесмены получают снижение финансовой нагрузки, а город — увеличение количества сдаваемого имущества.

Заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства Сергей Кожевников прокомментировал:

Сергей Кожевников - Принятие данного Положения станет дополнительной мерой поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Снизив арендную ставку, мы тем самым дадим компаниям возможность сэкономить на аренде и вкладывать средства в развитие, ремонт и оборудование помещений.

За принятие данного Положения депутаты проголосовали единогласно.