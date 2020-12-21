Тульский музейный квартал может стать музеем года в России

В номинации «Музей года» на победу претендуют Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж», «Новый Иерусалим», музей современного искусства «Гараж» и Музейный квартал в Туле. Достойные соперники!

Шорт-лист премии The Art Newspaper Russia объявят в январе, а победители станут известны в марте. Болеем за Тулу!