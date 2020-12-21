Тульский музейный квартал может стать музеем года в России
Объявлен лонг-лист IX премии The Art Newspaper Russia.
Победители выбираются в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
В номинации «Музей года» на победу претендуют Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж», «Новый Иерусалим», музей современного искусства «Гараж» и Музейный квартал в Туле. Достойные соперники!
Шорт-лист премии The Art Newspaper Russia объявят в январе, а победители станут известны в марте. Болеем за Тулу!
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