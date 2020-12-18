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В Ефремове житель табора украл у женщины деньги с карты

В Ефремове житель табора украл у женщины деньги с карты

Женщина карту потеряла, а представитель цыганского этноса нашел и обналичил.

Полицейские в Ефремове установили представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже.

Жертвой противоправного деяния стала 56-летняя жительница города. Она потеряла свою банковскую карту, а через какое-то время получила на телефон уведомление о списании денежных средств – чуть более 2 тысяч рублей. По данному факту она обратилась в полицию. 

При проведении оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД выяснили место и способ списания денежных средств. В дальнейшем удалось установить личность того, кто воспользовался чужими деньгами. По предположению полицейских, чужой банковской картой завладел представитель цыганского этноса. В полиции определили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел МВД для разбирательства. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению деталей случившегося.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:10 +2
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Тульская областьЕфремов

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