Началась пресс-конференция Владимира Путина

Отметим, туляки вошли в тройку лидеров-жителей России (вместе с краснодарцами и москвичами), которые уже задали свои вопросы Президенту РФ.

Журналисты Центрального федерального округа будут общаться с президентом на площадке кластера «Октава» в Туле.

Президент по видеосвязи из подмосковной резиденции Ново-Огарево ответит на вопросы журналистов и россиян – пресс-конференцию в этом году объединили с традиционной прямой линией.

Посмотреть прямой эфир можно на телеканале «Россия».

Отметим, туляки вошли в тройку лидеров-жителей России (вместе с краснодарцами и москвичами), которые уже задали свои вопросы Президенту РФ. Самыми популярными темами стали начисление пенсий, права дольщиков и организация дистанционного обучения.

Что спрашивали туляки у президента в предыдущие годы, можно посмотреть ЗДЕСЬ.