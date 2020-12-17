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Тульские болельщики просят отправить в отставку руководство «Арсенала»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Тульские болельщики просят отправить в отставку руководство «Арсенала»

Фанаты опять написали петицию.

Вчера, 16 декабря, в матче 19-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на выезде в Волгограде проиграл «Ротору» со счетом 0:1. 

Сразу после поражения на сайте change.org появилась очередная петиция болельщиков тульского клуба. В этот раз любители футбола обращаются к губернатору Тульской области и просят сменить руководство ПФК «Арсенал»:

– Увольнение главного тренера Сергея Подпалого и назначение на этот пост Дмитрия Парфенова сделали только хуже, команда находится в зоне стыковых матчей и не забивает в последних пяти матчах, при этом руководство клуба молчит. Связь руководства клуба с болельщиками налажена отвратительно, – негодуют авторы петиции.

По мнению болельщиков, клуб могут спасти решительные и кардинальные перестановки: отставка руководства, главного тренера и, несколько неожиданно, – руководителя департамента по работе со СМИ. 

В настоящий момент петиция собрала 110 подписей. 

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