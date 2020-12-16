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Алексей Дюмин встретился с лучшими предпринимателями Тульской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретился с лучшими предпринимателями Тульской области

Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос оказания поддержки социальному бизнесу.

Глава Тульской области Алексей Дюмин встретился с предпринимателями-победителями региональных конкурсов. Мероприятие состоялось в центре «Мой бизнес».

Губернатор подчеркнул, что нынешний год оказался для бизнеса очень сложным. На его поддержку в Тульской области выделено более 3 млрд рублей:

– Для бизнеса сейчас сложное время. Но важно, что даже в тяжёлых условиях вы продолжаете заниматься своим делом. Развиваете его, решая при этом серьёзные социальные задачи. Создаёте новые рабочие места, обеспечиваете жителей качественной продукцией и услугами, расширяете рынки сбыта. Мы будем и дальше делать всё, чтобы создать для вас комфортные условия. И в этой работе мы, конечно, рассчитываем на тесное взаимодействие – мы всегда открыты для новых предложений и интересных идей.

Предприниматели рассказали Алексею Дюмину о работе в период пандемии, развитии социального, туристического, сельскохозяйственного и ресторанного предпринимательства. Обсуждались вопросы аренды помещений, создания доступной среды на объектах малого и среднего бизнеса, повышения качества и расширения туристических сервисов.

Алексей Дюмин поручил главе профильного комитета Вячеславу Романову вместе с муниципалитетами и министерством имущественных и земельных отношений проработать вопрос оказания имущественной поддержки социальному бизнесу, а также предпринимателям, принимающим на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе разрабатывается программа по оснащению всех объектов социального предпринимательства элементами доступной среды.

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