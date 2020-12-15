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СберМаркет начал доставлять товары из сети АШАН Супермаркет в Туле всего за 2 часа

СберМаркет начал доставлять товары из сети АШАН Супермаркет в Туле всего за 2 часа

Теперь жители Тулы смогут заказывать товары первой необходимости из торговой сети АШАН Супермаркет с доставкой прямо до двери.

Для заказа из сети АШАН Супермаркет пользователям СберМаркета будут доступны тысячи наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое.

Напомним, ранее жители Тулы могли заказывать товары из торговых сетей METRO, «Лента», SELGROS. Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса, указать адрес доставки, выбрать ближайший доступный временной интервал и ждать курьера. Наконец, одна из доступных опций — это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн.

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