В Тульской области новогодние мероприятия пройдут в онлайн-формате

Фото из архива Myslo.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что предлагается сохранить проведение Губернаторских елок для одаренных детей и творческой молодежи, детей-сирот и детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, а также детей из малоимущих семей.



Все мероприятия состоятся исключительно в формате представлений, без проведения интермедий вокруг елки и с соблюдением требований Роспотребнадзора (термометрии, масочного режима).



Ольга Гремякова сообщила, что заполнение зала при проведении представлений будет составлять не более 30% от общей вместимости, а рассадка зрителей — в шахматном порядке. После каждого мероприятия помещения будут дезинфицировать и проветривать.



По инициативе губернатора Алексея Дюмина ежегодно проводится праздник Новогодней елки для детей в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. В этом году его смогут посетить и дети-инвалиды. Праздник Новогодней елки пройдет с 15 по 25 декабря в Тульском государственном цирке.



Губернаторские елки для одаренных детей в этом году пройдут в Атриуме Тульского кремля, на площадке ремесленного двора «Добродей» в Объединении центров развития культуры, на сценах Тульской областной филармонии и Тульского областного театра юного зрителя, а также в муниципальных учреждениях культуры Тульской области.



Всего в Тульской области подарки получат 19600 детей.



Для организации досуга жителей региона в преддверии Нового года, а также на новогодних каникулах учреждениями культуры подготовили спектакли, концерты, мастер-классы, квесты. Афиша очных мероприятий содержит более 600 активностей.



Заместитель председателя правительства отдельно остановилась на большом новогоднем виртуальном фестивале «НеоБЫКновенный новый год». Фестиваль стартовал 10 декабря и продлится до 10 января 2021 года. Почти 1500 мероприятий будет организовано в виртуальном формате.



Для туляков подготовлены виртуальные экскурсии, тематические занятия, связанные с историей Нового года, традициях его празднования в Тульском крае. Будут организованы также интерактивные конкурсы и игры.

В новогоднюю ночь в муниципальных образованиях Тульской области праздничные мероприятия на площадях не планируются.

Также не будет традиционных видеообращений на городских экранах в Туле.



В рамках Общероссийской акции «Новый год в каждый дом» и #МЫВМЕСТЕ волонтеры станут дедами морозами и снегурочками для детей медицинских сотрудников.



Кроме этого, в регионе пройдут акции «Ёлка желаний», «#ЁлкиАрт. Праздник в каждом дворе», Всероссийская акция «#НовогодниеОкна».



С 25 декабря по 10 января в рамках федерального проекта «Большая перемена» во время каникул будет проходить новогодний марафон для школьников. Участников ожидают ежедневные мастер-классы, совместные квизы, челленджи и конкурсы, прямые эфиры со звездами, актерами, блогерами, журналистами и спортсменами, а также розыгрыш призов от деда мороза ежедневно.