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В Туле улицы от снега чистят в усиленном режиме
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле улицы от снега чистят в усиленном режиме

Об этом рассказали в администрации города.

По прогнозу синоптиков, в течение сегодняшнего дня ожидается сильный снегопад. В Туле улицы и тротуары чистят от снега в усиленном режиме.

С началом снегопада было задействовано 75 единиц техники. Расход противогололедного материала на 8.00 утра составил порядка 1100 т песчано-соляной смеси и противогололедного реагента.

- Логистика маршрутов по обработке улично-дорожной сети и тротуаров выстроена в первую очередь по улицам с движением общественного транспорта, на мостах, путепроводах, опасных спусках, подъемах, — сообщили в администрации.

Работы в цикле «посыпка-подметание» будут продолжаться до окончания снегопада. Днем задействуют всего 137 единиц техники и 266 рабочих.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:06 0
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