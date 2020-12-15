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В Большой Туле поселок уже две недели по вечерам погружается во тьму

В Большой Туле поселок уже две недели по вечерам погружается во тьму

В поселке 12 лет Октября с 3 декабря не работает уличное освещение.

В редакцию Myslo обратились жители посёлка 12 лет Октября, расположенного на территории бывшего Ленинского района. Сейчас он относится к территории Тулы, но проблемы здесь всё те же, «районные».

В прошлом году жители поселка мёрзли из-за постоянных отключений электричества на старой подстанции – свет отключался из-за любой непогоды. Поскольку от подстанции питается водокачка, то воды в домах тоже не было, не работали и газовые отопительные котлы.

Жители почти год добивались решения проблемы – после обращения к Алексею Дюмину перебои в энергоснабжении прекратились. Но две недели назад, после того как поселок был переключен на новую электростанцию, выключилось уличное освещение.

По словам жителей, местные чиновники перекладывают ответственность на обслуживающую организацию, которая, в свою очередь, отправляет туляков в администрацию:

«Почти две недели мы живём в кромешной темноте! Поздним вечером люди возвращаются с работы, школьный автобус развозит детей, по посёлку ездят грузовики – в любой момент может произойти трагедия!»

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