новости
новости
Регистрация
2000 лет: археологи установили примерный возраст тульской металлургии
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле»

2000 лет: археологи установили примерный возраст тульской металлургии

Об этом свидетельствуют находки, обнаруженные в засечных лесах.

Археологи музея-заповедника «Куликово поле» изучают засечные леса – территории, оставшиеся нетронутыми с XVI века. Работы стартовали в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

Во время полевых экспедиций были обнаружены остатки многочисленных поселений и древних мастерских, которые позволяют утверждать, что металлургическое производство зародилось на территории современной Тульской области как минимум две тысяч лет назад.

По инициативе главы региона Алексея Дюмина разработана трехлетняя программа изучения поселений древних металлургов региона. Она включает в себя комплекс историко-археологических исследований, изучение, реставрацию и научно-фондовую обработку коллекций находок, выставки.

В текущем году раскопки проводились с применением лазерного сканирования лесов с воздуха. Благодаря этому исследователи смогли увидеть следы древнего металлургического центра – валов, жилищ, мастерских, а также создать 3D-карты археологических памятников.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:42 +3
Другие статьи по темам
Событие
археологияраскопкитульская металлургиямузей-заповедник Куликово полезасечные леса
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Большой Туле поселок уже две недели по вечерам погружается во тьму
В Большой Туле поселок уже две недели по вечерам погружается во тьму
В Туле запущена обновленная газораспределительная станция «Новотульская»
В Туле запущена обновленная газораспределительная станция «Новотульская»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.