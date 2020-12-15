2000 лет: археологи установили примерный возраст тульской металлургии

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле»

Об этом свидетельствуют находки, обнаруженные в засечных лесах.

Археологи музея-заповедника «Куликово поле» изучают засечные леса – территории, оставшиеся нетронутыми с XVI века. Работы стартовали в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

Во время полевых экспедиций были обнаружены остатки многочисленных поселений и древних мастерских, которые позволяют утверждать, что металлургическое производство зародилось на территории современной Тульской области как минимум две тысяч лет назад.

По инициативе главы региона Алексея Дюмина разработана трехлетняя программа изучения поселений древних металлургов региона. Она включает в себя комплекс историко-археологических исследований, изучение, реставрацию и научно-фондовую обработку коллекций находок, выставки.

В текущем году раскопки проводились с применением лазерного сканирования лесов с воздуха. Благодаря этому исследователи смогли увидеть следы древнего металлургического центра – валов, жилищ, мастерских, а также создать 3D-карты археологических памятников.