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Тула участвует в конкурсном отборе проекта «Моя Дорога»
Фото из архива Myslo

Тула участвует в конкурсном отборе проекта «Моя Дорога»

Поучаствовать в голосовании предлагает управление по транспорту и дорожному хозяйству. Давайте поддержим наш город!

На гражданской платформе «Моя дорога» проходит голосование за города — потенциальных участников пилотного проекта по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности.

Это создание новых развязок, интегральные решения для транспортных узлов, системы управления и работы общественного транспорта, формирование оптимального скоростного режима, а также создание современной дорожной инфраструктуры: автомобильной и велопешеходной.

По результатам отбора будут определены 5 муниципалитетов. Тула может войти в их число.

Для этого до 30 декабря 2020 года на станице для голосования на официальном сайте проекта необходимо выбрать номер заявки 7064 и нажать на отметку «Нравится».

 

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