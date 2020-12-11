новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудники МЧС проверяют точки продажи пиротехники
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле сотрудники МЧС проверяют точки продажи пиротехники

Неправильное хранение и эксплуатация такой продукции может привести к печальным последствиям.

В преддверии новогодних праздников, специалисты ГУ МЧС России по Тульской области проводят профилактические рейды по проверке магазинов, торгующих фейерверками, хлопушками и петардами.

Они проверяют условия хранения взрывоопасных товаров и наличие у продавцов необходимой разрешительной документации. До конца новогодних праздников такие объекты будут находиться под особым контролем.

– Особое внимание инспекторы обращают на своевременность испытаний автоматических пожарных сигнализаций, наличие и исправность огнетушителей, проведение противопожарных инструктажей с персоналом и наличие сертификатов на товары, – отметил заместитель начальника тульского управления спасательного ведомства Владимир Лаврущев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областипрофилактические рейдыпродажа пиротехникиновогодние праздникипротивопожарная безопасность
Люди
Владимир Лаврущев
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки у 204 туляков подтвержден коронавирус и 8 – скончались
За сутки у 204 туляков подтвержден коронавирус и 8 – скончались
В Тульскую область поступило полмиллиона защитных масок для медиков
В Тульскую область поступило полмиллиона защитных масок для медиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.