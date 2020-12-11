В Туле сотрудники МЧС проверяют точки продажи пиротехники

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Неправильное хранение и эксплуатация такой продукции может привести к печальным последствиям.

В преддверии новогодних праздников, специалисты ГУ МЧС России по Тульской области проводят профилактические рейды по проверке магазинов, торгующих фейерверками, хлопушками и петардами.

Они проверяют условия хранения взрывоопасных товаров и наличие у продавцов необходимой разрешительной документации. До конца новогодних праздников такие объекты будут находиться под особым контролем.

– Особое внимание инспекторы обращают на своевременность испытаний автоматических пожарных сигнализаций, наличие и исправность огнетушителей, проведение противопожарных инструктажей с персоналом и наличие сертификатов на товары, – отметил заместитель начальника тульского управления спасательного ведомства Владимир Лаврущев.