В Тульскую область поступило полмиллиона защитных масок для медиков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе и проекта ОНФ «Экозабота» в Тульскую область поступило 500 тысяч масок от группы компаний «Р-Фарм». Средства защиты переданы городской клинической больнице им. Ваныкина, а затем будут распространены по поликлиникам и больницам региона.

Всего по стране в рамках благотворительной акции компания передала 20 млн масок. Из них 15 млн получат 172 больницы и 12 региональных министерств и департаментов здравоохранения. Еще 5 млн масок будут переданы волонтерам движения #МыВместе.