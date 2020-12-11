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В Тульскую область поступило полмиллиона защитных масок для медиков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульскую область поступило полмиллиона защитных масок для медиков

Они будут распространены среди больниц и поликлиник региона.

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе и проекта ОНФ «Экозабота» в Тульскую область поступило 500 тысяч масок от группы компаний «Р-Фарм». Средства защиты переданы городской клинической больнице им. Ваныкина, а затем будут распространены по поликлиникам и больницам региона.

Всего по стране в рамках благотворительной акции компания передала 20 млн масок. Из них 15 млн получат 172 больницы и 12 региональных министерств и департаментов здравоохранения. Еще 5 млн масок будут переданы волонтерам движения #МыВместе.

Акция #МыВместе проводится по всей стране. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

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