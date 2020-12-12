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За сутки у 204 туляков подтвержден коронавирус и 8 – скончались

За сутки у 204 туляков подтвержден коронавирус и 8 – скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 204 случая коронавируса, 170 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 902 жителя региона, 16 596 вылечились, 552 умерли.

Ситуация в регионах России следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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