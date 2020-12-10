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В Туле состоялся первый региональный Слет именных школ

В Туле состоялся первый региональный Слет именных школ

Он был приурочен к Дню Героев Отечества и 75-летию Великой Победы.

В Тульском государственном музее оружия прошел первый региональный Слет именных школ, организованный региональным министерством образования и Центром дополнительного образования детей. Мероприятие было посвящено Дню Героев Отечества и 75-летию Победы.

В Слете приняли участие 50 именных школ Тульской области – в очно-дистанционном формате ребята обменялись опытом работы по сохранению памяти о жизни и подвиге Героя, имя которого носит школа.

Участники Слета представили лучшие практики поисково-исследовательской деятельности и работы школьных музеев и рассказали о своём участии в региональных и всероссийских патриотических мероприятиях.

– Ребята с интересом подключились к проекту, искали информацию о своих героях, изучали исторические события и делились тем, что узнали, – отметила директор департамента образования министерства образования Тульской области Людмила Сорокина.

Ученики 24 именных школ из 10 муниципалитетов стали участниками областного фестиваля мультимедийных проектов «Герои и подвиги» и получили памятные знаки. Почётным гостем Слета стал Герой России Александр Бойков.

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Слёт именных школ, Фото: 1
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Слёт именных школ, Фото: 6
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Слёт именных школ, Фото: 9
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вчера, в 23:45 0
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