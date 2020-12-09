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В 2020 году тульские коррупционеры набрали взяток почти на 17 млн рублей

В 2020 году тульские коррупционеры набрали взяток почти на 17 млн рублей

Прокурор Тульской области Роман Прасков рассказал журналистам о борьбе с коррупцией в регионе.

В этом году органами прокуратуры области выявлено более 2000 коррупционных нарушений, внесено 528 представлений, 487 лиц привлечены к дисциплинарной, а 54 человека – к административной ответственности, в суды направлено 49 исков. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

Прокуроры проверили на наличие коррупциогенных факторов более 7000 нормативных правовых актов, направили 720 протестов и 144 требования об их изменении. С января по ноябрь правоохранительными органами области возбуждено 230 уголовных дел, связанных с коррупцией.

Выросла динамика выявления взяточничества. В 2019 году по соответствующей статье было возбуждено 112 уголовных дел, а за 11 месяцев текущего года – уже 168. Коррупционеры получили взятки на общую сумму в 16,9 млн рублей, средний размер взятки – 265 тысяч рублей.

В суды направлено 64 уголовных дела о коррупционных преступлениях, обвиняемыми по ним проходят 80 человек. Чаще всего коррупционные преступления совершают сотрудники правоохранительных органов (19 человек), а также руководители государственных и муниципальных предприятий (10 лиц).

 

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вчера, в 22:28 0
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