В Тульской области открыли пять новых фельдшерских пунктов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Один из них посетил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

Фельдшерский здравпункт в поселке Головлинский Киреевского района был установлен на средства федерального бюджета. Он обслуживает около 200 пациентов – в помещении предусмотрена зона ожидания, кабинет приема, процедурный кабинет, комната персонала. На входе установлен пандус.

– Здравпункт оснащен необходимым медоборудованием и препаратами. Теперь жители поселка будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, – сообщил Алексей Эрк. – В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году фельдшерско-акушерские пункты также открыты в Воловском, Заокском, Узловском и Чернском районах.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в 2020-2021 годах в Тульской области должны отремонтированы и построить 100 ФАПов. На 60 объектах работы уже завершены.

Алексей Эрк также посетил поликлинику в Болохово, которая обслуживает около 11 тысяч жителей. Двухэтажному зданию – более 40 лет, в этом году его впервые капитально отремонтировали за счёт областного бюджета. На замену кровли, входной группы, коммуникаций, окон, дверей и электропроводки было потрачено 16 млн рублей.