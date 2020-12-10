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В Чернском районе за 1,5 млрд рублей построят новый корпус дома престарелых
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Чернском районе за 1,5 млрд рублей построят новый корпус дома престарелых

Он будет рассчитан на 240 мест, а условия, созданные для постояльцев, будут максимально приближены к домашним.

В Тульской области с 2018 года внедряют систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, цель которой – создание достойных условий для жизни людей старшего поколения, формирование условий для их активного долголетия.

Эта программа включена в нацпроект «Демография», в рамках которого в Чернском районе, на базе Красивского дома для пожилых «Забота» строится новый современный корпус.

По словам министра труда и соцзащиты Тульской области Андрея Филиппова, там будет создано 240 мест для комфортного проживания пожилых людей и инвалидов в условиях, максимально приближенных к домашним. Они будут отвечать всем современным требованиям.

При поддержке Алексея Дюмина в Тульской области повышается качество социальных услуг для лиц старшего поколения. Открыто 9 полустационарных социально-реабилитационных отделений, рассчитанных на 200 мест. Они работают в Алексине, Богородицке, Веневе, Ефремове, Кимовске, Новомосковске, Туле, Суворове и Щекино. Почти половина мест предназначена для маломобильных постояльцев, а также лиц со старческой астенией и когнитивными нарушениями.

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