Волейболистки «Тулицы» победили «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские волейболистки на выезде сыграли с «Уралочкой-НТМК». Матч состоялся в Екатеринбурге и завершился уверенной победой «Тулицы».

Первую партию наши спортсменки сыграли со счётом 25:15. Во второй – закрепили успех, счёт составил 25:18. Третья партия с тем же счётом осталась за уральскими волейболистками. В четвёртой «Тулица» вырвалась вперёд со счётом 25:19.

C второй победой в сезоне тульских спортсменок поздравил губернатор Алексей Дюмин: «Это была хорошая, уверенная игра. Поздравляем наших девушек с успехом и ждем от них новых побед!»

Следующий матч «Тулица» сыграет 16 декабря с «Локомотивом».