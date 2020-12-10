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На каких улицах Тулы не будет света 11 декабря

На каких улицах Тулы не будет света 11 декабря

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30 (чётн.), 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а, 2-а, 2,
  • ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 72, 92-а, 96,
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • ул. Малаховская, 1,
  • 17-й пр-д, 2,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
  • 1-й и 4-й Горельский проезды,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7.
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