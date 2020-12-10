На каких улицах Тулы не будет света 11 декабря
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30 (чётн.), 28-а,
- 17-й пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а, 2-а, 2,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 72, 92-а, 96,
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Малаховская, 1,
- 17-й пр-д, 2,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
- 1-й и 4-й Горельский проезды,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7.
Другие статьи по темам
Место