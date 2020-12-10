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С 1 января более 18 тысяч тульских предпринимателей будут платить налоги по-новому
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

С 1 января более 18 тысяч тульских предпринимателей будут платить налоги по-новому

В региональном правительстве состоялся брифинг по вопросам смены налогового режима.

С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим - единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В Тульской области им пользуются порядка 18 тысяч предпринимателей.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и заместитель руководителя регионального Управления ФНС России Полина Соколова рассказали, что пользователи ЕНВД могут выбрать для себя один из следующих режимов:

  • общая система налогообложения (ОСН),
  • упрощенная система налогообложения (УСН),
  • патентная система налогообложения (ПСН),
  • налог на профессиональный доход (НПД),
  • единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Для перехода на УСН, ЕСХН и патент заявления нужно подать до конца текущего года. Те, кто этого не сделают, будут автоматически переведены на ОСН. В России на законодательном уровне максимально упрощён переход с ЕНВД на другие налоговые режимы.

Например, расширен перечень видов экономической деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения, а для сферы предприятий торговли и общепита допустимые площади увеличены втрое – с 50 до 150 квадратных метров. Первые три месяца следующего года станут переходным периодом для владельцев автостоянок, стационарных объектов площадью более 150 квадратов, предприятий общепита площадью до 150 квадратов, а также автосервисов и автомоек.

Теперь предприниматели смогут уменьшить исчисленный налог по патенту на сумму уплаченных страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности. Если предприниматель осуществляет выплаты в пользу наемных работников, он может уменьшить налог на сумму страховых взносов, но не более 50% от стоимости патента. Если предприниматель работает без наемных сотрудников, он может уменьшить налог на фиксированную сумму 40874 рубля.

Заявление о смене налогового режима пользователи ЕНВД должны подать до 31 декабря. Консультации можно получить в налоговых инспекциях и в центре «Мой бизнес» (ул. Кирова, д. 135, к. 1, телефоны: 8(800)600-777-1, 8(961)261-29-90).

Полную версию брифинга можно найти здесь

 

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