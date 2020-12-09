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В Туле скончалась ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Райчук

В Туле скончалась ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Райчук

Она ушла на 99-м году жизни.

Ветеран Великой Отечественной войны, общественный деятель Пелагея Райчук скончалась 9 декабря на 99-м году жизни. 

Пелагея Ивановна родилась 12 декабря 1921 года на Украине в городе Каменц-Подольске, в многодетной семье.
 
В 1950 г. окончила Тульский университет марксизма-ленинизма, по специальности «лектор-методист»; в 1961 г. – Тульский вечерний университет научно-технических знаний; в 1977 г. – Тульский четырехгодичный университет правовых знаний. 
 
В годы Великой Отечественной войны была добровольно зачислена солдатом в Полевой автобронетанковый технический склад 24 армейской базы 40 армии Центрального фронта, где служила до 18 марта 1942 года. С 18 марта 1942 года была переведена на должность разведчика в разведгруппу Курского управления НКВД. Участвовала в Курской битве, награждена знаком «Отличник санитарной службы» за вынос раненых с Прохоровского поля боя в 1943 году. Участник Парада Победы на Красной Площади в Москве 9 Мая 2000 года.
 
В октябре 1946 года была переведена в Тульское управление МГБ, к военнослужащему мужу, где работала оперуполномоченным до августа 1952 года. Уволена на пенсию по болезни.
 
С октября 1952 года по апрель 1983 года работала начальником отдела кадров института «Тульский Промстройпроект». За долголетнюю безупречную работу в институте занесена в Книгу почета института «Тульский Промстройпроект» навечно.
 
Пелагея Ивановна Райчук была председателем клуба «Фронтовые друзья». 
 
По инициативе Пелагеи Ивановны в Туле были открыты два детских приюта: реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и приют для детей, оставшихся без попечения родителей.
 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За заслуги перед Отечеством», знаком «Отличник санитарной службы» и многими другими.
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