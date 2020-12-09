«Кто-то пытается оформить на вас кредит!»: как мошенники усложняют схемы обмана

Чтобы ввести в заблуждение людей, которые перестали верить в «классические» всем известные способы мошенничества, аферисты придумали многоступенчатую операцию по отъему денег.

Мошенник звонит клиенту, представляясь сотрудником бюро кредитных историй (БКИ). Он сообщает, что несколько банков запросили его финансовое досье перед выдачей кредита. Человек растерян, ведь заявку на кредит он не подавал. Преступники уверяют, что якобы кто-то пытается взять кредит на его имя, и, чтобы остановить мошенническую операцию, необходимо подключить «службу безопасности банка».

Через минуту звонит «сотрудник банка» и сообщает, что попытка преступниками взять кредит зафиксирована. Он убеждает жертву совершить зеркальные действия — подать онлайн-заявку на кредит, а затем перевести деньги на «безопасный счет». На самом деле это счет мошенников, с которого они тут же всё снимают. В итоге человек оформил кредит, который он должен выплатить банку, да еще и остался без заемных средств.

«Важно помнить, что если человек добровольно перевел деньги мошенникам или сообщил свои конфиденциальные данные, банк имеет право не возвращать деньги. Ни в коем случае не выполняйте инструкции незнакомцев по телефону! Если вы обеспокоены тревожным звонком, положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии в банк — он указан на вашей карте», — рекомендует заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Чтобы быть уверенным, всё ли в порядке с вашей кредитной историей, следует самостоятельно обращаться в БКИ за финансовым досье. Два раза в год получить эту услугу можно бесплатно.